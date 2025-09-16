ENTENDA

Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato

Veículos de carga têm circulação limitada na BR-407

Maysa Polcri

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 16:51

Alterações no fluxo são fiscalizadas pela PRF Crédito: Divulgação/PRF

As mudanças no tráfego de veículos na BR-407, em Juazeiro (BA), podem impactar a oferta e o preço dos combustíveis na Bahia. É o que diz um alerta feito pelo Sindicombustíveis nesta terça-feira (16). O trânsito da rodovia está sendo desviado para vias marginais como parte da fase de simulação das obras do Complexo Viário da Travessia Urbana da cidade.

A entidade que representa os donos de postos de combustíveis na Bahia encaminhou um ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e à prefeitura de Juazeiro solicitando providências diante das restrições impostas pela obra. O Sindicombustíveis ressalta que a interdição afeta os trajetos de caminhões-tanque responsáveis pelo abastecimento de cidades da Bahia, Pernambuco e Piauí.

Os veículos movimentam cerca de 45 milhões de litros de combustíveis por mês, de acordo com projeções da entidade. As alterações no fluxo impactam 60% das operações, que deverão ser desviadas. "O que aumenta em 200 km a rota percorrida e eleva os custos logísticos, podendo impactar no encarecimento dos produtos e na economia regional", diz o Sindicombustíveis, em nota.

A entidade solicita, no ofício, permissões especiais de tráfego para caminhões-tanque durante a execução do projeto. O presidente da entidade Walter Tannus explica o pedido. "O setor de combustíveis é essencial e um dos maiores contribuintes para a arrecadação tributária, responsável por 30% da arrecadação de ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços da Bahia]. Nossas propostas visam garantir a continuidade do abastecimento e evitar prejuízos à população e à economia da região”, defende.

Desde segunda-feira (15), motoristas que circulam entre Juazeiro (BA) e Petrolina (PE) enfrentam restrições de tráfego na ponte Presidente Dutra, um dos principais eixos de ligação entre as duas cidades. A medida faz parte da fase de simulação das obras do Complexo Viário da Travessia Urbana de Juazeiro, na BR-407. Durante esse período, o trânsito está sendo desviado para as vias marginais.

Alteração de fluxo na BR-407 Crédito: Divulgação

A alteração no fluxo pode durar até um ano, segundo João Paulo Lustosa, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal. "Trata-se de uma obra complexa referente à duplicação do trecho que dá acesso à ponte. Durante o período de interdição, veículos articulados não poderão transitar pelo local e deverão buscar rotas alternativas. Já veículos de passeios poderão trafegar pelo local normalmente", explica. A PRF permanece na região para fiscalizar o fluxo, assim como agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT).

Os testes para análise de fluxo nas avenidas Raul Alves e Santos Dumont fazem parte do cronograma de execução da obra da Travessia Urbana de Juazeiro. "A ação faz parte da preparação do tráfego da área central de Juazeiro para a fase de demolição da banca e construção do novo viaduto. O objetivo é analisar o fluxo de veículos e conscientizar a população sobre as mudanças no trânsito", detalha o Dnit.

Confira as regras de restrição