Laboratório de drogas é descoberto em casa de luxo em Lauro de Freitas

Líder de organização criminosa foi preso durante operação da polícia

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 17:15

Um laboratório utilizado para a produção e refino de cocaína foi descoberto em uma casa de alto padrão em Ipitanga, em Lauro de Freitas. O local foi alvo de uma operação da polícia na manhã desta terça-feira (16). O líder de uma facção criminosa com atuação em Goiás foi preso durante a ação. 

A prisão e a descoberta do laboratório de drogas integra a operação Forasteiro, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás com apoio das polícias da Bahia, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O homem de 55 anos preso tem atuação no tráfico interestadual de drogas e era alvo de  três mandados de prisão em aberto.

De acordo com a investigação, o suspeito usava documentos falsos e fazia procedimentos estéticos no rosto para dificultar sua localização. Ele foi identificado como Antonio Derli da Rocha. 

Os policiais encontraram um laboratório de produção e refino de cocaína na casa onde o homem estava. No local, foram apreendidas duas prensas hidráulicas, duas pistolas semiautomáticas, porções da droga, material para mistura, insumos químicos, além de dois veículos de luxo. A operação conjunta das polícias de diferentes estados cumpriu 40 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão, além de bloquear aproximadamente R$ 2,5 milhões em bens vinculados ao grupo.

A captura ocorreu durante a Operação Forasteiro, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás, com participação do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Denarc) da Polícia Civil da Bahia e apoio das polícias civis do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No total, a operação cumpriu 40 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão em diversos estados, além de bloquear aproximadamente R$ 2,5 milhões em bens vinculados ao grupo.

O diretor do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Denarc), delegado Ernandes Reis Santos Júnior, explica que a operação é resultado de meses de investigação em rotas interestaduais utilizadas para distribuição de drogas. "Ao desarticular laboratórios, bloquearmos bens e retirarmos drogas e armas de circulação, enfraquecemos a capacidade de atuação dessas organizações criminosas, o que repercute na criminalidade como um todo", afirma.

