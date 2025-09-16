Acesse sua conta
Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais

Secretaria de Mobilidade (Semob) também anunciou novas 41 viagens em 16 de linhas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:41

ônibus
ônibus Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), tem realizado ajustes em diversas linhas para ampliar o número de viagens e reduzir a espera nos pontos de ônibus. Três novas linhas entram em operação nesta semana. Além disso, 41 viagens foram incrementadas em 16 linhas.

Na última quinta-feira (11), a linha 0301-03 – Terminal Acesso Norte x Fazenda Grande do Retiro teve um aumento de quatro viagens no horário de pico da manhã, entre 6h e 8h, passando de seis para dez viagens em dias úteis.

A partir desta terça-feira (16), mais 14 linhas terão reforço no número de viagens, e, no próximo sábado (20), mais uma será ampliada em dias úteis, beneficiando diversos bairros da cidade. A linha 1672-01 – Alto de Coutos x Parque Costa Azul, que atualmente realiza oito viagens em dias úteis, passará a fazer 16. A linha 1625 – Paripe x Aeroporto (via Cajazeiras), ganhará mais duas viagens, sendo uma em dias úteis, passando de 44 para 45 viagens, e uma aos sábados, passando de 39 para 40.

Dez linhas ganharão uma viagem a mais, em horários específicos, para atender a demanda em horários de pico a partir desta terça-feira (16) e, no próximo sábado (20), mais uma linha terá seu número de viagens ampliado. Confira todas as alterações na relação abaixo.

Novas linhas

Além dos novos atendimentos, três novas linhas entrarão em operação. A linha 0214-02 – Massaranduba x Estação Hiper BRT sairá do supermercado Atakarejo, na Av. San Martin, para atender os corredores até o Hospital Sarah e suprimir a demanda nos dias úteis. A linha fará oito viagens, entre 5h30 e 7h40, passando pela Av. Barros Reis, Rótula do Abacaxi, Av. ACM, estação BRT Hiper, Av. Tancredo Neves, e Hospital Sarah. A volta para o bairro será feita de forma expressa, reduzindo assim o tempo de espera.

A linha 0203-02 – Terminal Pituaçu x Ribeira sairá do Terminal Pituaçu de segunda a sexta às 5h55, e seguirá pela Av. São Rafael, São Marcos, Av. Aliomar Baleeiro, BR-324, Av. Gen. San Martin, Av. Fernandes da Cunha, Av. Luiz Tarquínio, chegando à Ribeira. Já a linha 1625-04 – Aeroporto x Paripe (via Cajazeiras) sairá do Terminal Aeroporto de segunda a sexta e fará duas viagens. A linha passará pela Av. Aliomar Baleeiro, Estrada do Coqueiro Grande, Estrada do Matadouro, Terminal Águas Claras, BA-528 (Estrada do Derba), Rua das Pedrinhas, Av. Afrânio Peixoto, chegando em Paripe, suprindo a demanda de usuários no trecho.

Confira abaixo como ficarão os novos atendimentos:

- 0301-03 – Term. Acesso Norte x Faz. Gde do Retiro – aumento de seis para 10 viagens em dias úteis

- 1672-01 – Alto de Coutos x Parque Costa Azul - aumento de oito para 16 viagens em dias úteis

- 1625 – Paripe x Aeroporto (via Cajazeiras) – aumento de 44 para 45 viagens em dias úteis, e de 39 para 40 viagens aos sábados

- 0214-01 – Massaranduba x Est. BRT Hiper – aumento de três para 04 viagens em dias úteis

- 1055-01 – Ribeira/S.Joaquim x Est. Mussurunga – aumento de 14 para 15 viagens em dias úteis

- 1055-02 - Est. Mussurunga x Ribeira (Largo do Tanque) – aumento de cinco para seis viagens em dias úteis

- 1519 – Pirajá x Iguatemi – aumento de 31 para 32 viagens em dias úteis

- 1625-03 – Paripe x Aeroporto (via Cajazeiras) – aumento de 01 para 02 viagens em dias úteis

- 1625-04 – Aeroporto x Paripe (via Cajazeiras) - aumento de 01 para 02 viagens em dias úteis

- 1649 – Mirantes de Periperi x Est. BRT Cidadela – aumento de 71 para 72 viagens em dias úteis

- 1647 – Est. Pirajá x A. do Cabrito/Boa Vista do Lobato – aumento de 36 para 37 viagens em dias úteis

- 1671-02 – Paripe x Iguatemi – aumento de cinco para seis viagens em dias úteis

- 1717-01 – Vista Alegre/Hosp. Do Subúrbio x Term. Águas Claras – aumento de seis para sete viagens em dias úteis

- 1568 – Vista Alegre/Faz. Coutos x Barra – aumento de 37 para 38 viagens aos sábados

- 0214 – Massaranduba x Est. BRT Hiper - aumento de 18 para 19 viagens aos domingos e feriados.

- A partir de sábado (20): 1145 – Term. Acesso Norte x Ribeira – aumento de 97 para 106 viagens em dias úteis.

