TRANSPORTE

Prefeitura de Salvador amplia frota de ônibus em Campinas de Pirajá

Mais de 20 itinerários ligam bairro a diferentes regiões da cidade

Millena Marques

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 08:12

Linhas de ônibus são reativadas em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Prefeitura de Salvador ampliou a oferta de transporte público em Campinas de Pirajá, no subúrbio da cidade. Além dos 20 itinerários já existentes, a Secretaria de Mobilidade (Semob) reativou linhas de ônibus e construiu um ponto de ônibus em frente à estação de metrô Campinas, na BR-324, que funciona desde 2023.

Mais de 20 itinerários que ligam Campinas de Pirajá a diferentes regiões da cidade já utilizam o ponto de integração em frente à estação do metrô, entre eles linhas que conectam diretamente aos terminais de Pituaçu, Mussurunga, Águas Claras, Ribeira, Iguatemi e Fazenda Grande do Retiro.

Em 2025, foi reativada a linha 1515 – Conjunto Pirajá x Ribeira, ampliando o atendimento também nesta localidade. Além disso, a pasta criou a linha 1800 – Terminal Campinas x Oscar Seixas/Dique do Cabrito, que passará a circular junto com a abertura da estação de ônibus que é administrada pela gestão estadual.

“Esse reforço demonstra o compromisso da Prefeitura em garantir mobilidade de qualidade para os moradores de Campinas de Pirajá. Com mais opções de ônibus integrados ao metrô, o deslocamento diário fica mais rápido, seguro e eficiente”, disse secretário de Mobilidade, Pablo Souza.

Segundo ele, a iniciativa faz parte de uma estratégia maior de integração do transporte público em Salvador. “Estamos ampliando a rede de conexões entre ônibus e metrô para que a população tenha sempre a melhor alternativa de deslocamento”, concluiu.

Linhas que atendem a Estação Metrô Campinas:

0203 – Terminal Pituaçú x Ribeira

0310 – Aeroporto x Barroquinha

0331 – Itapuã x Fazenda Grande do Retiro

1317 – Pau da Lima x Barroquinha

1321 – São Marcos x Barroquinha

1324 – Sete de Abril x Estação Pirajá

1328 – Estação Mussurunga x Estação Pirajá

1338 – Vila Canária x Estação Pirajá

1367 – Pau da Lima x Campo Grande/Barra

1383 – Creche x Estação Pirajá

1397 – Canabrava x Estação Pirajá

1399 – Jardim Cajazeiras x Estação Pirajá

1399-01 – Dom Avelar x Estação Pirajá

1403 – Cajazeiras 11 x Ribeira

1419 – Boca da Mata x Shopping da Bahia

1515 – Conjunto Pirajá x Ribeira (reativada em 2025)

1521-01 – Pirajá/Rua Nova x Estação Pirajá (via BR 324)

1636 – Mirantes de Periperi x Imbuí/Boca do Rio (via BR 324)

1671 – Paripe x Iguatemi

1673 – Fazenda Coutos x Iguatemi

1706 – Terminal Águas Claras x Estação Pirajá (via Castelo Branco)