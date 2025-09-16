Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 06:00
Encerram na próxima quarta-feira (24) as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Paulínia, no interior de São Paulo, com o objetivo de contratar profissionais para diversos cargos da área do Direito. São 10 vagas para o nível superior. Os salários podem chegar a até R$ 17,5 mil. A carga horária das vagas é de 40h semanais.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Fundação Vunesp. O valor da taxa de Inscrição é de R$ 98,80.
Concurso da Prefeitura de Paulínia
Além do salário, os aprovados e convocados terão direito ao recebimento de auxílio alimentação, saúde e transporte que somam cerca de R$ 1.300, além do auxílio refeição de R$ 800.
A aplicação das provas objetiva e discursiva será realizada no dia 14 de dezembro. A publicação da classificação final ainda não tem data prevista em edital.