Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Candidaturas podem ser realizadas até dia 24 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 06:00

Prefeitura de Paulínia
Prefeitura de Paulínia Crédito: Reprodução/ EPTV

Encerram na próxima quarta-feira (24) as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Paulínia, no interior de São Paulo, com o objetivo de contratar profissionais para diversos cargos da área do Direito. São 10 vagas para o nível superior. Os salários podem chegar a até R$ 17,5 mil. A carga horária das vagas é de 40h semanais. 

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, a Fundação Vunesp. O valor da taxa de Inscrição é de R$ 98,80.

Concurso da Prefeitura de Paulínia

Salários e provas já foram divulgados por Reprodução
Salários e provas já foram divulgados por Reprodução
Salários e provas já foram divulgados por Reprodução
Salários e provas já foram divulgados por Reprodução
1 de 4
Salários e provas já foram divulgados por Reprodução

Além do salário, os aprovados e convocados terão direito ao recebimento de auxílio alimentação, saúde e transporte que somam cerca de R$ 1.300, além do auxílio refeição de R$ 800.

A aplicação das provas objetiva e discursiva será realizada no dia 14 de dezembro. A publicação da classificação final ainda não tem data prevista em edital.

Leia mais

Imagem - Concurso: Câmara abre vagas de nível médio com salários de R$ 4,6 mil

Concurso: Câmara abre vagas de nível médio com salários de R$ 4,6 mil

Imagem - Conselho oferece salários de R$ 4,7 mil e VA de R$ 1,1 mil em vagas de concurso

Conselho oferece salários de R$ 4,7 mil e VA de R$ 1,1 mil em vagas de concurso

Imagem - Salário de R$ 4 mil e alimentação de R$ 700: Câmara abre inscrições para concurso

Salário de R$ 4 mil e alimentação de R$ 700: Câmara abre inscrições para concurso

Veja o edital completo.

Mais recentes

Imagem - Salvador tem 128 vagas de emprego com salários de até R$ 3,2 mil; saiba como se candidatar

Salvador tem 128 vagas de emprego com salários de até R$ 3,2 mil; saiba como se candidatar
Imagem - Veja dicas de como já começar a planejar sua vida financeira para 2026

Veja dicas de como já começar a planejar sua vida financeira para 2026
Imagem - Companhia de gás abre inscrições para concurso com salários de até R$ 10,7 mil

Companhia de gás abre inscrições para concurso com salários de até R$ 10,7 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Léo Fuchs, amigo que viralizou ao dar beijão na boca de Giovanna Ewbank
01

Quem é Léo Fuchs, amigo que viralizou ao dar beijão na boca de Giovanna Ewbank

Imagem - Galã afundou no álcool após fazer personagem em novela da Globo: 'Bagunçou minha cabeça'
02

Galã afundou no álcool após fazer personagem em novela da Globo: 'Bagunçou minha cabeça'

Imagem - Os vilões da vez: estes 3 signos vão trair sem remorso esta semana
03

Os vilões da vez: estes 3 signos vão trair sem remorso esta semana

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil
04

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil