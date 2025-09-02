VEJA VAGAS

Salário de R$ 4 mil e alimentação de R$ 700: Câmara abre inscrições para concurso

Candidaturas devem ser realizadas até a próxima segunda-feira (8)

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 06:00

Câmara Municipal de Quadro Crédito: Reprodução/ Câmara Municipal de Quadro

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Quadro, no interior de São Paulo. As vagas são para o cargo de controlador interno. O salário é de R$ 4,4 mil e contempla ainda o recebimento do benefício de alimentação no valor de R$ 740. Os interessados podem se candidatar até a próxima segunda-feira (8).

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da banca escolhida para o certame, a Associação Brasileira de Concursos Públicos.

Veja mais informações sobre a vaga do concurso da Câmara de Quadro 1 de 4

A taxa de inscrição é de R$ 82,00. As provas objetivas serão realizadas no dia 21 de setembro. O resultado da prova de títulos será publicado no dia 6 de outubro. A publicação da classificação final e homologação do concurso serão efetuadas dia 10 de outubro.