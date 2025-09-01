Prefeitura abre inscrições para concurso com salários de até R$ 11 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 19:48
Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da prefeitura de Condor, no Rio Grande do Sul, para um concurso público com o objetivo de contratar profissionais para diversos cargos. Os valores dos salários variam entre R$ 1,5 mil a R$ 11 mil. A carga horária das vagas varia entre 30h e 44h. As candidaturas podem ser realizadas até às 18h do dia 15 de setembro.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Legalle.
Veja vagas do concurso da Prefeitura de Condor
A taxa de inscrição, para candidatos de nível fundamental, é de R$ 80. Para o nível médio, R$ 110; e R$ 170 para o nível superior. As provas objetivas e de títulos serão realizadas no dia 19 de outubro. As avaliações práticas serão aplicadas no dia 16 de novembro. A publicação da classificação final e homologação do concurso serão efetuadas dia 28 de novembro.
Os candidatos aprovados e convocado ganharão o benefício Vale Alimentação, no valor de R$ 250.
O concurso tem validade até dois anos, a contar da data de homologação final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Autoridade Administrativa.