EMPREGO

Prefeitura oferece salários de até R$ 15 mil para contratação de servidores; veja vagas

Inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de setembro

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 10:00

Prefeitura de Osório Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Osório

Foram abertas nesta quarta-feira (27) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da prefeitura de Osório, em Rio Grande do Sul, para a contratação de profissionais para diversos cargos. As contratações serão temporárias para atendimento de necessidade da Administração Municipal. Os valores dos salários variam entre R$ 1,6 mil para carga horária de 20h a R$ 15,1 mil, para carga horária de 40h. As candidaturas podem ser realizadas até a próxima terça-feira (2).

Foram suspensas as inscrições do cargo Agente Comunitário de Saúde (ACS). Foram acrescentados os cargos: Agente Comunitário de Saúde (ACS) – Microárea Primavera; Agente Comunitário de Saúde (ACS) – Microárea Atlântida Sul; Agente Comunitário de Saúde (ACS) – Microárea Caravagio; Agente Comunitário de Saúde (ACS) – Microárea Albatroz; Agente Comunitário de Saúde (ACS) Microárea Centro. Todos os novos cargos adicionados em retificação possuem salário de R$ 3.036,00.