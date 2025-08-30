Prefeitura oferece salários de até R$ 15 mil para contratação de servidores; veja vagas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 10:00
Foram abertas nesta quarta-feira (27) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da prefeitura de Osório, em Rio Grande do Sul, para a contratação de profissionais para diversos cargos. As contratações serão temporárias para atendimento de necessidade da Administração Municipal. Os valores dos salários variam entre R$ 1,6 mil para carga horária de 20h a R$ 15,1 mil, para carga horária de 40h. As candidaturas podem ser realizadas até a próxima terça-feira (2).
Veja vagas do concurso da prefeitura de Osório
Foram suspensas as inscrições do cargo Agente Comunitário de Saúde (ACS). Foram acrescentados os cargos: Agente Comunitário de Saúde (ACS) – Microárea Primavera; Agente Comunitário de Saúde (ACS) – Microárea Atlântida Sul; Agente Comunitário de Saúde (ACS) – Microárea Caravagio; Agente Comunitário de Saúde (ACS) – Microárea Albatroz; Agente Comunitário de Saúde (ACS) Microárea Centro. Todos os novos cargos adicionados em retificação possuem salário de R$ 3.036,00.
O processo seletivo consistirá na análise de currículos dos candidatos pela subcomissão e utilizará os critérios definidos em Edital. As candidaturas devem ser realizadas no próprio site da prefeitura. A classificação final e homologação do Processo Seletivo Simplificado deve ocorrer no final de outubro deste ano e terá validade até dois anos, a contar da data de homologação final, podendo ser prorrogado por igual período através de Decreto Municipal.