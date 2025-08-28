Acesse sua conta
Prefeitura publica edital de concurso com jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil

Candidaturas poderão ser realizadas a partir de outubro

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 06:00

Lagoa Dourada
Lagoa Dourada Crédito: Reprodução/ Floricultura Cemitério

A Prefeitura de Lagoa Dourada, no estado de Minas Gerais, publicou edital para concurso público. As inscrições estarão abertas entre os dias 22 de outubro e 20 de novembro. São 43 vagas para 43 cargos diferentes. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados da data da homologação, e prorrogável uma vez por igual período. Os salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 18,8 mil. 

Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site da banca organizadora escolhida para o certame, neste caso, o Exame Auditores & Consultores, e preencher o formulário de inscrição de acordo com o cargo pretendido.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70, para cargos de nível fundamental; R$ 90 para vagas de nível médio; e R$ 120, para os que optarem por oportunidades que requerem nível superior. Será concedida isenção ao candidato inscrito que pertença a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais; candidato doador de Medula Óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde; candidatos desempregados; ou candidatos hipossuficientes (que não possuem condições financeiras para arcar com a taxa de inscrição sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família).

As provas objetivas serão aplicadas no dia 14 de dezembro. A divulgação do resultado final será feita no dia 6 de janeiro.

Veja o edital completo.

