Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 10,6 mil

Inscrições podem ser realizadas até dia 2 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 06:00

Prefeitura de Mandaguaçu
Prefeitura de Mandaguaçu Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Mandaguaçu

A Prefeitura de Mandaguaçu, no Paraná, abriu inscrições para concurso público. As inscrições vão até o dia 2 de setembro. São sete vagas mais formação de cadastro reserva para oito cargos diferentes. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados da data da homologação, e prorrogável uma vez por igual período. Os salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 10,6 mil.

Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site da banca organizadora escolhida para o certame, neste caso,  o Instituto Unicampo, e preencher o formulário de inscrição de acordo com o cargo pretendido

Passe para o lado e veja as vagas e salários

Prefeitura de Mandaguaçu por Reprodução/ Prefeitura de Mandaguaçu
Veja vagas para nível superior por Reprodução
Veja vagas para nível fundamental e médio por Reprodução
1 de 3
Prefeitura de Mandaguaçu por Reprodução/ Prefeitura de Mandaguaçu

Leia mais

Imagem - Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil

Hospital das Clínicas abre inscrições para concurso com salários iniciais que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil

Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - Salário de R$ 31 mil: Ministério Público da Bahia abre inscrições para concurso

Salário de R$ 31 mil: Ministério Público da Bahia abre inscrições para concurso

O valor da taxa de inscrição é de R$ 60, para cargos de nível fundamental; R$ 90 para vagas de nível médio; e R$ 120, para os que optarem por oportunidades que requerem nível superior. Será concedida isenção ao candidato inscrito no CadÚnico e membro de família de baixa renda. Doador de medula óssea também terá direito a isenção, desde que cadastro em rede nacional (Redome).

As provas objetivas serão aplicadas no dia 14 de setembro e a prática, para operador de máquina pesada e motorista, dia 12 de outubro. Divulgação dos gabaritos definitivos e resultado preliminar das provas objetivas serão feitos no dia 24 de setembro. A divulgação do resultado final e homologação serão feitos no dia 7 de novembro.

Mais recentes

Imagem - Uma em cada três oficinas mecânicas enfrenta dificuldades para contratar mão de obra qualificada

Uma em cada três oficinas mecânicas enfrenta dificuldades para contratar mão de obra qualificada
Imagem - Procuradoria-geral abre concurso público com salários iniciais de R$ 36 mil

Procuradoria-geral abre concurso público com salários iniciais de R$ 36 mil
Imagem - Neoenergia Coelba abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia

Neoenergia Coelba abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - PM é investigado após vídeo de sexo em viatura circular em site de conteúdo adulto
01

PM é investigado após vídeo de sexo em viatura circular em site de conteúdo adulto

Imagem - Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele
02

Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele

Imagem - Neoenergia Coelba abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia
03

Neoenergia Coelba abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia

Imagem - Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)
04

Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)