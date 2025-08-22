VEJA VAGAS

Concurso de prefeitura tem salários de até R$ 10,6 mil

Inscrições podem ser realizadas até dia 2 de setembro

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 06:00

Prefeitura de Mandaguaçu Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Mandaguaçu

A Prefeitura de Mandaguaçu, no Paraná, abriu inscrições para concurso público. As inscrições vão até o dia 2 de setembro. São sete vagas mais formação de cadastro reserva para oito cargos diferentes. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados da data da homologação, e prorrogável uma vez por igual período. Os salários variam entre R$ 1,6 mil e R$ 10,6 mil.

Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site da banca organizadora escolhida para o certame, neste caso, o Instituto Unicampo, e preencher o formulário de inscrição de acordo com o cargo pretendido.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 60, para cargos de nível fundamental; R$ 90 para vagas de nível médio; e R$ 120, para os que optarem por oportunidades que requerem nível superior. Será concedida isenção ao candidato inscrito no CadÚnico e membro de família de baixa renda. Doador de medula óssea também terá direito a isenção, desde que cadastro em rede nacional (Redome).