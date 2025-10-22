OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 114 vagas com salários de até R$ 4,2 mil

Há vagas para todos os níveis de escolaridade

Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 05:00

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Martinópolis, no interior do Ceará, abriu um concurso público com 114 vagas e salários que variam entre R$ 1.518 e R$ 4.236. As inscrições devem ser feitas no site da Universidade Patativa, responsável pelo certame.

As oportunidades estão distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O certame reserva 20% das vagas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência.

