Prefeitura abre concurso público com 114 vagas com salários de até R$ 4,2 mil

Há vagas para todos os níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 05:00

O concurso focará, mais uma vez, na democratização do acesso ao serviço público, com a aplicação das provas em 228 locais, em todo o Brasil.
Concurso público  Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Martinópolis, no interior do Ceará, abriu um concurso público com 114 vagas e salários que variam entre R$ 1.518 e R$ 4.236. As inscrições devem ser feitas no site da Universidade Patativa, responsável pelo certame.

As oportunidades estão distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O certame reserva 20% das vagas para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência.

Concurso da Prefeitura de Martinópole

Concurso da Prefeitura de Martinópole por Reprodução
Concurso da Prefeitura de Martinópole por Reprodução
Concurso da Prefeitura de Martinópole por Reprodução
Concurso da Prefeitura de Martinópole por Reprodução
Concurso da Prefeitura de Martinópole por Reprodução
Concurso da Prefeitura de Martinópole por Reprodução
1 de 6
Concurso da Prefeitura de Martinópole por Reprodução

Os inscritos serão avaliados por meio de provas objetivas, aplicadas no dia 7 de dezembro. Candidatos a cargos de nível superior terão 2ª etapa, que consiste em avaliação de títulos. A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 150.

Emprego Concurso

