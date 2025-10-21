Prefeitura abre concurso público com 192 vagas imediatas e salários de até R$ 3,4 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12:22
A Prefeitura de Urucará, no Amazonas, abriu um concurso público com 192 vagas imediatas com salários de até R$ 3,4 mil. As funções são para profissionais de níveis fundamental, médio e técnico. Também há oportunidades para cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de dezembro, pelo site do Instituto Merkabah, banca organizadora do certame.
Vagas da Prefeitura de Urucará
O concurso de Urucará terá apenas uma etapa, com a realização de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Os conteúdos exigidos serão de conhecimentos gerais e específicos.
R$ 40,77 para cargos de Auxiliar de Serviços Gerias, Gari e Vigia;
R$ 42,50 para cargos de Pedreiro, Carpinteiro e Bombeiro Hidráulico;
R$ 47,50 para o cargo de Auxiliar de Mecânico;
R$ 55,54 para cargos de Motorista de autos, Operador de Máquinas, Comandante de Embarcação, Piloto Fluvial e Assistente Administrativo;
R$ 62,50 para cargos de Técnico Agrícola, Técnico em Nutrição e Eletricista;
R$ 65,00 para o cargo de Mecânico de Máquinas Leves;
R$ 67,50 para o cargo de Mecânico de Motor de Popa;
R$ 70,00 para o cargo de Fiscal de Tributos;
R$ 85,00 para o cargo de Mecânico de Máquinas Pesadas.
O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado até 5 de dezembro de 2025.
As provas objetivas serão aplicadas em 17 de janeiro de 2026. A prefeitura divulgará s locais e horários de aplicação das provas em breve. Os resultados finais do certame para a Prefeitura de Urucará serão divulgados em 31 de janeiro de 2026.