Emprego: Salvador tem 345 vagas com salários de até R$ 2,4 mil nesta quarta (22)

Candidatos devem agendar atendimento

Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 06:22

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 345 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quarta-feira (22). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Assistente de vendas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter vivência com vendas de produtos e serviços online.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para pegar peso e possuir carteira de reservista ou atestado de dispensa.

Salário: R$1.663,00 + benefícios

1 vaga

Vendedor de material de construção

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento e experiência com vendas de materiais de construção.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

3 vagas

Auxiliar de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar na região da Pituba.

Zona: Pituba

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de loja

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar na região da Pituba.

Zona: Pituba

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de produção em confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com preparo de bolos e tortas.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Motorista de caminhão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir CNH categoria D.

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso e estar dentro da faixa etária de 18 a 22 anos conforme a Lei do Aprendizado.

Salário: Bolsa a combinar + transporte

3 vagas

Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (cursando a partir do 1º semestre pela manhã), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office.

Salário: Bolsa a combinar + benefícios

3 vagas

Padeiro

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$2.100,00 + benefícios

5 vagas

Repositor de frios

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.703,00 + benefícios

18 vagas

Assistente de manutenção

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, possuir cursos de NR-10 e NR-35.

Salário: R$1.750,00 + benefícios

2 vagas

Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Vidraceiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Analista PCP

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Ajudante de pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.651,10 + benefícios

4 vagas

Pintor

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.651,10 + benefícios

4 vagas

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais e para trabalhar no turno da tarde/noite.

Salário: R$2.477,09 + benefícios

25 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento de informática.

Salário: R$1.590,00 + benefícios

8 vagas

Recepcionista atendente (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.

Zona: Corredor da Vitória

Salário: R$1.543,00 + benefícios

6 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.

Zona: Corredor da Vitória

Salário: R$1.543,00 + benefícios

3 vagas

Empacotador de mercadoria (vaga para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Ajudante comum (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.651,33 + benefícios

4 vagas

Montador de estruturas metálicas (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e com solda (MIG/eletrodo revestido), montagem e cortes.

Salário: R$2.200,00 + benefícios

4 vagas

Ajudante prático em metalurgia (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.933,20 + benefícios

8 vagas

Recepcionista atendente (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico de motos

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de mecânico de motos

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Manobrista

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, possuir CNH categoria B.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento intermediário de informática.

Salário: A combinar + benefícios

120 vagas

Auxiliar de mecânico

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir curso técnico de mecânica.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de automóveis

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir CNH categoria B e curso de mecânica.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Ajudante de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Avenida Vasco da Gama e adjacências.

Zona: Avenida Vasco da Gama e adjacências

Salário: R$1.562,20 + benefícios

3 vagas

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Avenida Vasco da Gama e adjacências.

Zona: Avenida Vasco da Gama e adjacências

Salário: R$1.562,20 + benefícios

2 vagas

Atendente de lanchonete (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Agente de prevenção de perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais.

Salário: R$1.775,75 + benefícios

15 vagas

Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, poder de persuasão, habilidades de negociação e argumentação, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para realizar o treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

60 vagas

Agente de apoio e serviços (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: R$1.666,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.663,00 + benefícios