Emprego: Salvador tem 345 vagas com salários de até R$ 2,4 mil nesta quarta (22)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 06:22
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 345 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quarta-feira (22). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
Curiosidades sobre entrevista de emprego
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Assistente de vendas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter vivência com vendas de produtos e serviços online.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para pegar peso e possuir carteira de reservista ou atestado de dispensa.
Salário: R$1.663,00 + benefícios
1 vaga
Vendedor de material de construção
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento e experiência com vendas de materiais de construção.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
3 vagas
Auxiliar de depósito
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar na região da Pituba.
Zona: Pituba
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de loja
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar na região da Pituba.
Zona: Pituba
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de produção em confeitaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com preparo de bolos e tortas.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Motorista de caminhão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir CNH categoria D.
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso e estar dentro da faixa etária de 18 a 22 anos conforme a Lei do Aprendizado.
Salário: Bolsa a combinar + transporte
3 vagas
Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (cursando a partir do 1º semestre pela manhã), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office.
Salário: Bolsa a combinar + benefícios
3 vagas
Padeiro
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Salário: R$2.100,00 + benefícios
5 vagas
Repositor de frios
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.703,00 + benefícios
18 vagas
Assistente de manutenção
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, possuir cursos de NR-10 e NR-35.
Salário: R$1.750,00 + benefícios
2 vagas
Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Vidraceiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Analista PCP
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Ajudante de pedreiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.651,10 + benefícios
4 vagas
Pintor
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.651,10 + benefícios
4 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais e para trabalhar no turno da tarde/noite.
Salário: R$2.477,09 + benefícios
25 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento de informática.
Salário: R$1.590,00 + benefícios
8 vagas
Recepcionista atendente (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.
Zona: Corredor da Vitória
Salário: R$1.543,00 + benefícios
6 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.
Zona: Corredor da Vitória
Salário: R$1.543,00 + benefícios
3 vagas
Empacotador de mercadoria (vaga para primeiro emprego)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Ajudante comum (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.651,33 + benefícios
4 vagas
Montador de estruturas metálicas (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e com solda (MIG/eletrodo revestido), montagem e cortes.
Salário: R$2.200,00 + benefícios
4 vagas
Ajudante prático em metalurgia (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.933,20 + benefícios
8 vagas
Recepcionista atendente (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de motos
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, três meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de mecânico de motos
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, três meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Manobrista
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, possuir CNH categoria B.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento intermediário de informática.
Salário: A combinar + benefícios
120 vagas
Auxiliar de mecânico
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir curso técnico de mecânica.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de automóveis
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir CNH categoria B e curso de mecânica.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Ajudante de depósito
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Avenida Vasco da Gama e adjacências.
Zona: Avenida Vasco da Gama e adjacências
Salário: R$1.562,20 + benefícios
3 vagas
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Avenida Vasco da Gama e adjacências.
Zona: Avenida Vasco da Gama e adjacências
Salário: R$1.562,20 + benefícios
2 vagas
Atendente de lanchonete (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Agente de prevenção de perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para fechamento de loja.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais.
Salário: R$1.775,75 + benefícios
15 vagas
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, poder de persuasão, habilidades de negociação e argumentação, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para realizar o treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
60 vagas
Agente de apoio e serviços (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.
Salário: R$1.666,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.663,00 + benefícios
1 vaga