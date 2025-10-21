CONCURSO

Instituto Federal abre 96 vagas com salários de até R$ 13,2 mil e vale-refeição de R$ 1 mil

Inscrições encerram em 5 de novembro para técnicos e em 18 de novembro para professores

Esther Morais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 10:22

Concurso público Crédito: Shutterstock

O Instituto Federal da Paraíba (IFPB) está com 96 vagas abertas em dois editais de concurso público, com salários que chegam a R$ 13.288,85 e auxílio-alimentação de R$ 1.000,00. As oportunidades contemplam cargos de professor efetivo e técnico-administrativo em educação (TAE), com inscrições abertas entre outubro e novembro no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame.

Concurso do IFPB 1 de 4

Quais as vagas e salários?

Para o cargo de professor de ensino básico, técnico e tecnológico, são 43 vagas distribuídas em áreas como Informática, Física, Matemática, Biologia, Enfermagem, Engenharia Civil, Filosofia, Design Gráfico e Medicina Veterinária. Os vencimentos variam entre R$ 6.180,86 e R$ 13.288,85, de acordo com a titulação do candidato, além do vale-refeição de R$ 1 mil e outros benefícios legais.

As inscrições para professores vão de 21 de outubro a 18 de novembro, com taxa de R$ 150. As provas objetivas estão marcadas para 21 de dezembro.

Já o edital para técnicos administrativos oferece 53 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior, como assistente administrativo, técnico em enfermagem, técnico em laboratório, bibliotecário, nutricionista, psicólogo e administrador.

Os salários variam de R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04, também com auxílio-alimentação de R$ 1.000,00. As inscrições seguem até 5 de novembro, e a prova objetiva será aplicada em 14 de dezembro de 2025. As taxas variam de R$ 100 a R$ 150.

Como será o processo seletivo?

Os candidatos serão avaliados em prova objetiva - de caráter eliminatório e classificatório - com 50 questões de múltipla escolha. Para os cargos de professor, haverá ainda prova de desempenho didático e avaliação de títulos.

As provas ocorrerão nas cidades de Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa (e região metropolitana), Patos e Sousa.

Quais os benefícios?

Além do auxílio-alimentação, os aprovados terão direito a auxílio-transporte, auxílio pré-escolar e incentivos à qualificação, conforme previsto na legislação federal.

Os editais retificados e o cronograma completo estão disponíveis no site da banca AOCP.

Confira os prazos principais:

Técnicos administrativos: inscrições até 5 de novembro | provas em 14 de dezembro

Professores: inscrições até 18 de novembro | provas em 21 de dezembro

Salários: de R$ 2.483,52 a R$ 13.288,85