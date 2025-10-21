OPORTUNIDADE

Emprego: Salvador tem 419 vagas com salários de até R$ 2,6 mil nesta terça (21)

Cargos são de nível fundamental, médio e técnico

Esther Morais

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 06:19

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 419 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta terça-feira (21). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Padeiro

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$2.100,00 + benefícios

5 vagas

Repositor de frios

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.703,00 + benefícios

18 vagas

Segurança

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável curso de Vigilante.

Salário: R$1.703,00 + benefícios

10 vagas

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.522,00 + benefícios

5 vagas

Assistente de manutenção

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, curso de NR-10 e NR-35.

Salário: R$1.750,00 + benefícios

2 vagas

Porteiro

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$1.718,00 + benefícios

5 vagas

Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.815,98 + benefícios

3 vagas

Barman

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.625,09 + benefícios

3 vagas

Auxiliar de serviços gerais (Stuart)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência no ramo de restaurante.

Salário: R$1.625,09 + benefícios

4 vagas

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.625,09 + benefícios

4 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.625,09 + benefícios

4 vagas

Vidraceiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Analista PCP

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Ajudante de carga e descarga

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para pegar peso e trabalhar em diferentes horários.

Salário: R$1.750,00 + benefícios

2 vagas

Ajudante de pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.651,10 + benefícios

4 vagas

Operador de logística

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para carregar peso, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Simões Filho.

Salário: R$1.760,00 + benefícios

30 vagas

Pintor

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.651,10 + benefícios

4 vagas

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para residir em Minas Gerais e trabalhar no turno da tarde/noite.

Salário: R$2.477,09 + benefícios

25 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e conhecimento em informática.

Salário: R$1.590,00 + benefícios

10 vagas

Recepcionista atendente (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.

Salário: R$1.543,00 + benefícios

6 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.

Salário: R$1.543,00 + benefícios

3 vagas

Empacotador de mercadoria (vaga para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, carteira de reservista ou atestado de dispensa, disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Ajudante comum (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, vivência em metalurgia e disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.651,33 + benefícios

4 vagas

Montador de estruturas metálicas (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, conhecimento em solda MIG/eletrodo e montagem metálica.

Salário: R$2.200,00 + benefícios

4 vagas

Ajudante prático em metalurgia (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, vivência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.933,20 + benefícios

8 vagas

Recepcionista atendente (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico de motos

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de mecânico de motos

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de manutenção predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em elétrica e refrigeração.

Salário: R$1.685,96 + benefícios

1 vaga

Agente de portaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.533,18 + benefícios

2 vagas

Manobrista

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

3 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária.

Salário: A combinar + benefícios

120 vagas

Auxiliar de mecânico

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, curso técnico de mecânica.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de automóveis

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, CNH B e curso de mecânica.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Serralheiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$2.664,00 + benefícios

1 vaga

Encanador

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento e habilidade em construção civil.

Salário: R$2.195,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de depósito

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Avenida Vasco da Gama e adjacências.

Salário: R$1.562,20 + benefícios

3 vagas

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Avenida Vasco da Gama e adjacências.

Salário: R$1.562,20 + benefícios

2 vagas

Líder de frente de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de frente de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Atendente de lanchonete (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Agente de prevenção de perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Encarregado de refrigeração

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Encarregado de transporte

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para residir em Minas Gerais.

Salário: R$1.775,75 + benefícios

15 vagas

Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Salário: A combinar + benefícios