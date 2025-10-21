Emprego: Salvador tem 419 vagas com salários de até R$ 2,6 mil nesta terça (21)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 06:19
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 419 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta terça-feira (21). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Padeiro
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Salário: R$2.100,00 + benefícios
5 vagas
Repositor de frios
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.703,00 + benefícios
18 vagas
Segurança
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável curso de Vigilante.
Salário: R$1.703,00 + benefícios
10 vagas
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.522,00 + benefícios
5 vagas
Assistente de manutenção
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, curso de NR-10 e NR-35.
Salário: R$1.750,00 + benefícios
2 vagas
Porteiro
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: R$1.718,00 + benefícios
5 vagas
Vendedor interno (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Cozinheiro de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.815,98 + benefícios
3 vagas
Barman
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.625,09 + benefícios
3 vagas
Auxiliar de serviços gerais (Stuart)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência no ramo de restaurante.
Salário: R$1.625,09 + benefícios
4 vagas
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.625,09 + benefícios
4 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.625,09 + benefícios
4 vagas
Vidraceiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Analista PCP
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Ajudante de carga e descarga
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para pegar peso e trabalhar em diferentes horários.
Salário: R$1.750,00 + benefícios
2 vagas
Ajudante de pedreiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.651,10 + benefícios
4 vagas
Operador de logística
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para carregar peso, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Simões Filho.
Salário: R$1.760,00 + benefícios
30 vagas
Pintor
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.651,10 + benefícios
4 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para residir em Minas Gerais e trabalhar no turno da tarde/noite.
Salário: R$2.477,09 + benefícios
25 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e conhecimento em informática.
Salário: R$1.590,00 + benefícios
10 vagas
Recepcionista atendente (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.
Salário: R$1.543,00 + benefícios
6 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.
Salário: R$1.543,00 + benefícios
3 vagas
Empacotador de mercadoria (vaga para primeiro emprego)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, carteira de reservista ou atestado de dispensa, disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Ajudante comum (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, vivência em metalurgia e disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.651,33 + benefícios
4 vagas
Montador de estruturas metálicas (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, conhecimento em solda MIG/eletrodo e montagem metálica.
Salário: R$2.200,00 + benefícios
4 vagas
Ajudante prático em metalurgia (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, vivência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.933,20 + benefícios
8 vagas
Recepcionista atendente (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de motos
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, três meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de mecânico de motos
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, três meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de manutenção predial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em elétrica e refrigeração.
Salário: R$1.685,96 + benefícios
1 vaga
Agente de portaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.533,18 + benefícios
2 vagas
Manobrista
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
3 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária.
Salário: A combinar + benefícios
120 vagas
Auxiliar de mecânico
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, curso técnico de mecânica.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de automóveis
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, CNH B e curso de mecânica.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Serralheiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$2.664,00 + benefícios
1 vaga
Encanador
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento e habilidade em construção civil.
Salário: R$2.195,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de depósito
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Avenida Vasco da Gama e adjacências.
Salário: R$1.562,20 + benefícios
3 vagas
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores da Avenida Vasco da Gama e adjacências.
Salário: R$1.562,20 + benefícios
2 vagas
Líder de frente de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de frente de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Atendente de lanchonete (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Agente de prevenção de perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Encarregado de refrigeração
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Encarregado de transporte
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para residir em Minas Gerais.
Salário: R$1.775,75 + benefícios
15 vagas
Operador de telemarketing ativo (SAC com vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, habilidade com vendas, conhecimento em informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Salário: A combinar + benefícios
70 vagas