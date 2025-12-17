NOVO COMANDO

Novo presidente do Sinduscon-BA quer estar mais próximo do interior

Eduardo Bastos substitui Alexandre Landim à frente do sindicato que representa a construção civil na Bahia

Donaldson Gomes

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 05:00

Eduardo Bastos, Alexandre Landim e Geraldo Menezes Crédito: Rafa Caribé/Divulgação

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) realizou, nesta terça-feira (16), a cerimônia de posse de sua nova gestão para o biênio 2025-2027, denominada “Estamos Construindo”, com o compromisso de dar continuidade aos avanços institucionais conquistados nos últimos anos e ampliar a atuação da entidade em todo o estado. O empresário Eduardo Bastos, engenheiro civil formado pela Ufba, é quem assume a presidência.

Com uma trajetória de 27 anos no Sinduscon, o novo presidente destacou sua relação histórica com a entidade e o compromisso com o fortalecimento do setor da construção.

“Minha trajetória no Sinduscon se confunde com a minha vida profissional. São 27 anos de atuação, passando por diferentes gestões, conselhos e missões, sempre com o compromisso de contribuir para o fortalecimento do setor. Assumo este novo desafio com tranquilidade, segurança e a motivação de seguir contribuindo ainda mais.”

O engenheiro civil Geraldo Menezes, da IBPC Construções e Montagem, assume a vice-presidência da entidade. Na mesma solenidade, tomam posse o Conselho Diretor e Fiscal, os Delegados Regionais e os Delegados Representantes junto à FIEB.

A nova presidência sucede Alexandre Landim e Ângelo Simões, que estiveram à frente do Sinduscon-BA como presidente e vice-presidente por dois mandatos consecutivos, nos últimos quatro anos.

A nova gestão pretende manter os pilares adotados nas administrações anteriores — Pessoas, Inovação e ESG — e incorporar a interiorização do Sinduscon-BA, ampliando o número de delegacias e fortalecendo a atuação da entidade no interior do estado.

Segundo o novo presidente, “é um desafio grande, pois a Bahia tem 417 municípios e um território equivalente ao da França e da Espanha, mas precisamos chegar ao maior número de cidades possível, levando apoio, benefícios e a cultura do exercício legal da engenharia e da segurança do trabalho”.

O presidente da Fieb, Carlos Henrique Passos, destacou o papel de Alexandre Landim no Sinduscon. "O Alexandre assumiu com muito dinamismo, com empreendedorismo, conseguiu criar um ponto de inflexão, onde o sindicato passou a se beneficiar pelo prédio da sede, construiu lá o Hub da Inovação para a construção, fez parcerias importantes, revitalizou, reconstruiu a nossa feira da Construção, através da ConstruNordeste, que tem sido um sucesso e atraído parcerias", destacou.

Ele citou ainda a revitalização da cooperativa de compras do sindicato, a Coopercon. "Essa reativação tem fortalecido o associativismo, o que traz novos associados", destacou. Carlos Henrique lembrou ainda de uma missão empresarial à China, emcabeçada pelo ex-presidente. "O Alexandre, com o modo dele de trabalhar, trouxe uma nova vida para o Sinduscon, todo mundo da construção tem muito a agradecer", acredita.