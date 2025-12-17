CONTRATO TEMPORÁRIO

Inscrições para concurso do IBGE com 9 mil vagas de nível médio terminam hoje (17)

Oportunidades estão distribuídas em mais de 500 municípios brasileiros

Esther Morais

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 07:12

Vagas são abertas no IBGE Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam às 23h59 desta quarta-feira (17). O prazo foi prorrogado após retificações nos editais e vale para os dois cargos de nível médio ofertados no certame.

Ao todo, o concurso IBGE PSS 2025 oferece 9.580 vagas temporárias, sendo 8.480 para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 1.110 para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). As oportunidades estão distribuídas em mais de 500 municípios brasileiros. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção.

Vagas, remuneração e benefícios do concurso do IBGE 1 de 6

A taxa de inscrição é de R$ 38,50 para ambos os cargos e pode ser paga até o dia 18 de dezembro. Já candidatos que tiveram o pedido de isenção indeferido terão um novo prazo para pagamento entre 8 e 9 de janeiro de 2026, conforme previsto em edital.

As provas objetivas, única etapa do processo seletivo, serão aplicadas no dia 1º de março de 2026, em turnos distintos: pela manhã para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento e à tarde para Supervisor de Coleta e Qualidade. As avaliações ocorrerão em 530 cidades do país.

A remuneração inicial é de R$ 2.676,24 para Agente e R$ 3.379,00 para Supervisor, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais. O contrato temporário poderá ter duração de até três anos, com renovações trimestrais, condicionadas ao desempenho do profissional.