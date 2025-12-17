Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inscrições para concurso do IBGE com 9 mil vagas de nível médio terminam hoje (17)

Oportunidades estão distribuídas em mais de 500 municípios brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 07:12

Censo do IBGE
Vagas são abertas no IBGE Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) terminam às 23h59 desta quarta-feira (17). O prazo foi prorrogado após retificações nos editais e vale para os dois cargos de nível médio ofertados no certame.

Ao todo, o concurso IBGE PSS 2025 oferece 9.580 vagas temporárias, sendo 8.480 para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e 1.110 para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). As oportunidades estão distribuídas em mais de 500 municípios brasileiros. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora da seleção.

Vagas, remuneração e benefícios do concurso do IBGE

Confira detalhes das vagas do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do concurso do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do concurso do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
Confira detalhes das vagas do concurso do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA
1 de 6
Confira detalhes das vagas do IBGE por Captura de tela, com auxílio de IA

A taxa de inscrição é de R$ 38,50 para ambos os cargos e pode ser paga até o dia 18 de dezembro. Já candidatos que tiveram o pedido de isenção indeferido terão um novo prazo para pagamento entre 8 e 9 de janeiro de 2026, conforme previsto em edital.

As provas objetivas, única etapa do processo seletivo, serão aplicadas no dia 1º de março de 2026, em turnos distintos: pela manhã para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento e à tarde para Supervisor de Coleta e Qualidade. As avaliações ocorrerão em 530 cidades do país.

A remuneração inicial é de R$ 2.676,24 para Agente e R$ 3.379,00 para Supervisor, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais. O contrato temporário poderá ter duração de até três anos, com renovações trimestrais, condicionadas ao desempenho do profissional.

Para concorrer ao cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento, é exigido apenas o ensino médio completo. Já para Supervisor de Coleta e Qualidade, além da escolaridade, é necessária Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B, válida.

Tags:

Emprego Concurso

Mais recentes

Imagem - Novo presidente do Sinduscon-BA quer estar mais próximo do interior

Novo presidente do Sinduscon-BA quer estar mais próximo do interior
Imagem - Salários de até R$ 3,3 mil: SIMM tem mais de 600 vagas em Salvador nesta quarta (17)

Salários de até R$ 3,3 mil: SIMM tem mais de 600 vagas em Salvador nesta quarta (17)
Imagem - Executivos em Salvador antecipam tendências e abordam o protagonismo empresarial em 2026

Executivos em Salvador antecipam tendências e abordam o protagonismo empresarial em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo
01

Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo

Imagem - Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado
02

Aposta baiana ganha mais de R$ 130 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia
03

Fiscalização encontra 'insalubridade extrema' e fecha pastelaria na Bahia

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (17 de dezembro) é O Caminho: tempo de decisões e novos rumos
04

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (17 de dezembro) é O Caminho: tempo de decisões e novos rumos