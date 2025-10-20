Acesse sua conta
Inscrições para concurso com 160 vagas e salários de até R$ 7 mil encerram hoje (20) na Bahia

Oportunidades abrangem cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 06:39

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Lajedão, no extremo sul da Bahia, que oferece 160 vagas imediatas e 64 para cadastro reserva encerram nesta segunda-feira (20). Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 7.000,00, conforme o cargo e a escolaridade exigida. A banca organizadora é a Planejar Consultoria, e as provas objetivas estão marcadas para o dia 14 de dezembro.

Como se inscrever? 

Os interessados podem se inscrever no site da Planejar Consultoria (clique aqui para acessar). As taxas variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 68,00 para cargos de nível fundamental, R$ 90,00 para médio/técnico e R$ 115,00 para superior.

Quais as vagas e salários?

O certame contempla oportunidades em diversos setores da administração municipal. Entre os destaques, estão cargos como Médico PSF (R$ 7.000,00), Analista de TI (R$ 3.750,00), Farmacêutico (R$ 3.750,00), Fisioterapeuta (R$ 3.184,20) e Agente de Combate a Endemias (R$ 3.036,00).

Para o nível médio e técnico, há vagas para Técnico de Enfermagem, Agente Administrativo, Fiscal de Obras e Posturas, Motorista, entre outros. Já para o nível fundamental, as opções incluem Auxiliar de Serviços Gerais, Vigilante, Pedreiro, Operador de Máquina e Servente Escolar.

Quais as etapas? 

O concurso será composto por até três fases, conforme o cargo:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos;

Prova prática, exclusiva para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas;

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, para cargos de nível superior e professores.

A prova objetiva terá de 35 a 40 questões, abordando disciplinas como Português, Matemática, Informática, Atualidades, História e Geografia de Lajedão, além de Conhecimentos Específicos.

A avaliação de títulos permitirá pontuação adicional a candidatos com especialização (0,5 ponto), mestrado (1 ponto), doutorado (2 pontos) ou aprovação prévia em concurso público na mesma área (0,5 ponto).

