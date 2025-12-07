EMPREGO

Inscrições para curso gratuito da Escola de Eletricistas terminam neste domingo (7)

Ipiaú, Jacobina e Porto Seguro terão turmas exclusivas para mulheres

Millena Marques

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 06:30

Neoenergia Coelba Crédito: Divulgação/Neoenergia Coelba

As inscrições para o curso da Neoenergia Coelba terminam neste domingo (7). São cinco novas turmas da Escola de Eletricistas, com 135 vagas distribuídas entre os municípios de Ipiaú, Jacobina, Luís Eduardo Magalhães, Remanso e Porto Seguro. As inscrições podem ser feitas no site da companhia.

Ipiaú, Jacobina e Porto Seguro terão turmas exclusivas para o público feminino. Nas demais cidades, as turmas serão mistas. Cada unidade ofertará 27 vagas, com aulas previstas para iniciar em março, sempre no turno da noite, totalizando 540 horas de formação.

Como participar

É necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior). Ao concluir o curso, os alunos receberão certificação profissional e serão incluídos no banco de talentos da Neoenergia Coelba, podendo concorrer a futuras oportunidades de trabalho na companhia.