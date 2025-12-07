Inscrições para curso gratuito da Escola de Eletricistas terminam neste domingo (7)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 06:30
As inscrições para o curso da Neoenergia Coelba terminam neste domingo (7). São cinco novas turmas da Escola de Eletricistas, com 135 vagas distribuídas entre os municípios de Ipiaú, Jacobina, Luís Eduardo Magalhães, Remanso e Porto Seguro. As inscrições podem ser feitas no site da companhia.
Ipiaú, Jacobina e Porto Seguro terão turmas exclusivas para o público feminino. Nas demais cidades, as turmas serão mistas. Cada unidade ofertará 27 vagas, com aulas previstas para iniciar em março, sempre no turno da noite, totalizando 540 horas de formação.
É necessário ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior). Ao concluir o curso, os alunos receberão certificação profissional e serão incluídos no banco de talentos da Neoenergia Coelba, podendo concorrer a futuras oportunidades de trabalho na companhia.
Desde 2018, a Escola de Eletricistas já formou mais de 2 mil profissionais na Bahia, alcançando 80% de empregabilidade. Entre os 2.125 formandos, 383 são mulheres, e 260 delas já foram contratadas pela Neoenergia Coelba, marcando um avanço significativo na inclusão feminina no setor elétrico. Com mais de 90 turmas concluídas, a iniciativa segue transformando vidas por meio da qualificação profissional gratuita e de qualidade.