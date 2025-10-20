Acesse sua conta
BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar

Há cargos técnicos, operacionais e administrativos

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:53

Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari Crédito: Iracema Chequer/Divulgação BYD

A BYD Auto do Brasil está com cerca de 200 vagas de emprego abertas para sua unidade em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de atuação, incluindo cargos técnicos, operacionais e administrativos.

Entre as posições disponíveis, destacam-se 40 vagas para inspetor de qualidade, 40 para condutor interno e 20 para operador de empilhadeira. Há ainda oportunidades para advogado trabalhista, especialista ambiental, engenheiro de processos, entre outros.

Interessados podem se candidatar de forma online pelo site da montadora (clique aqui para acessar). Também é possível se inscrever presencialmente, por meio do SineBahia e do CIAT Camaçari, a partir de terça-feira (21).

O número de funcionários contratados para o complexo industrial da companhia já chega a 1,8 mil. Até atingir sua plena operação, a BYD estima gerar 20 mil empregos diretos e indiretos.

A BYD inaugurou oficialmente o seu complexo fabril em Camaçari, com um investimento de R$ 5,5 bilhões, no último dia 9. 

