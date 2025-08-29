Acesse sua conta
Câmara abre inscrições para concurso público; salários podem chegar a R$ 6,8 mil

Vagas contemplam os níveis fundamental, médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 06:00

Câmara Municipal de Estiva Gerbi
Câmara Municipal de Estiva Gerbi Crédito: Reprodução/ Câmara Municipal de Estiva Gerbi

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, no interior de São Paulo. As vagas são para três cargos distintos e contemplam os níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 2,7 mil e R$ 6,8 mil. Os interessados podem se candidatar até às 16h do dia 12 de setembro. 

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios (Inepam).

Saiba quais são as vagas do concurso da Câmara Municipal de Estiva Gerbi

Vejas as vagas disponíveis
Vejas as vagas disponíveis por Reprodução
Vejas as vagas disponíveis por Reprodução
1 de 3
Vejas as vagas disponíveis

A taxa de inscrição, para candidatos de nível fundamental, é de R$ 45. Para o nível médio, R$ 50; e R$ 55 para o nível superior. As provas objetivas e de títulos serão realizadas no dia 23 de novembro. A publicação da classificação final e homologação do concurso serão efetuadas dia 18 de dezembro.

O concurso terá validade até dois anos, a contar da data de homologação final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.

