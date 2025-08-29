Câmara abre inscrições para concurso público; salários podem chegar a R$ 6,8 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 06:00
Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, no interior de São Paulo. As vagas são para três cargos distintos e contemplam os níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 2,7 mil e R$ 6,8 mil. Os interessados podem se candidatar até às 16h do dia 12 de setembro.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios (Inepam).
Saiba quais são as vagas do concurso da Câmara Municipal de Estiva Gerbi
A taxa de inscrição, para candidatos de nível fundamental, é de R$ 45. Para o nível médio, R$ 50; e R$ 55 para o nível superior. As provas objetivas e de títulos serão realizadas no dia 23 de novembro. A publicação da classificação final e homologação do concurso serão efetuadas dia 18 de dezembro.
O concurso terá validade até dois anos, a contar da data de homologação final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.