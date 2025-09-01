EMPREGO

Salários que chegam a R$ 37 mil: veja concursos com vagas exclusivas para PCDs

São 21 vagas em cinco editais

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 06:30

Concurso público Crédito: Agência Brasil

Em todo o Brasil, ao menos cinco concursos públicos estão com inscrições abertas e possuem vagas dedicadas exclusivamente para pessoas com deficiências (PCDs), previstas em edital. São cerca de 21 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários que chegam a R$ 37 mil. Confira oportunidades:

Ministério Público da Bahia (MP-BA)

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) está com inscrições abertas para um concurso público para contratação de Promotor de Justiça substituto, com 20 vagas. Dessas, dez são para ampla concorrência, seis são para negros, duas são para pessoas com deficiência (PCDs), uma é para candidato indígena e uma para quilombola. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 18 de setembro. O salário para o cargo é de R$ 31 mil.

As inscrições devem ser feitas diretamente pelo site da banca escolhida para o certame, a Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico (Cefet Bahia). A taxa de inscrição é de R$ 340,00.

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MP-ES)

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) abriu, nesta segunda-feira (1º), as inscrições para mais um concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto. São ofertadas cinco vagas imediatas, além de cadastro de reserva. Dessas, uma é reservada para PCDs e uma também para candidatos negros. Além disso, há isenção da taxa de inscrição para pessoas com deficiência, em conformidade com a Lei Estadual nº 11.233/2021. O salário inicial para o cargo é de R$ 37,7 mil. As inscrições vão até 10 de outubro.

As inscrições devem ser realizadas por meio do site da banca escolhida para organização do certame, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O valor que deve ser pago para efetuar a candidatura é de R$ 300.



Prefeitura de Mataraca

A Prefeitura de Mataraca, no litoral norte da Paraíba, abriu inscrições para concurso com cargos de níveis fundamental, médio, superior e superior magistério. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 11 mil. As inscrições podem ser feitas até 14 de setembro de 2025 no site da Comissão Permanente de Concursos (CPCon), que organiza o certame. Das 89 vagas totais do concurso, cinco são reservadas exclusivamente para pessoas com deficiência. A taxa de inscrição é de R$ 75, para cargos de nível fundamental; R$ 95, para cargos de nível médio; e R$ 150, para nível superior.

Sefaz (SP)

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) está com inscrições para um concurso público. São 12 vagas de ingresso no cargo de especialista contábil. Dessas, uma é direcionada para pessoas com alguma deficiência. As inscrições devem ser realizadas até o dia 2 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 105. O salário base do cargo é de R$ 2,4 mil. Somado ao prêmio de incentivo de qualidade 100%, de R$ 3,7 mil, o valor do salário inicial chega a R$ 6,1 mil. As candidaturas devem ser efetuadas no site da banca escolhida para o certame, o Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo.

Prefeitura de Uberlândia

A Prefeitura de Uberlândia, em Minas Gerais, está com inscrições abertas para concurso público com 172 vagas e salários de R$ 9,8 mil. Dessas, 12 vagas são exclusivas para candidatos com deficiência. As inscrições vão até o dia 15 de setembro e devem ser feitas pelo site do Instituto Consulplan, banca organizadora do certame. Os valores das taxas de inscrição serão: R$ 43,00 para os cargos de nível fundamental; R$ 58,00 para os cargos de níveis médio e técnico; e R$ 59,00 para aqueles de nível superior. As provas serão aplicadas nos dias 26 de outubro e 2 de novembro.