OPORTUNIDADE

R$ 5,3 mil de salário: SIMM oferece mais de 200 vagas de emprego para Salvador

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 05:00

Carteira de Trabalho Digital Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 234 vagas de trabalho para esta terça-feira (2) em Salvador. A seleção inclui cargos como recepcionista, auxiliar administrativo, atendente de telemarketing, analista de qualidade, ajudante de soldador, serralheiro, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 5,3 mil.

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.