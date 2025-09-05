Acesse sua conta
Conselho oferece salários de R$ 4,7 mil e VA de R$ 1,1 mil em vagas de concurso

São mais de 300 vagas para diferentes cargos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 06:00

3º Conselho Regional de Psicologia (CRP13), da Paraíba
3º Conselho Regional de Psicologia (CRP13), da Paraíba Crédito: Google Streetview

Foram abertas nesta quarta-feira (3) as inscrições para o concurso público do 13º Conselho Regional de Psicologia (CRP13), da Paraíba, com o objetivo de contratar profissionais para diversos cargos. São 330 vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. Os valores dos salários variam entre R$ 2,1 mil e R$ 4,7 mil. A carga horária das vagas varia entre 30h e 35h. As candidaturas podem ser realizadas até às 23h do dia 20 de outubro.

Os benefícios das vagas são: Auxílio Alimentação, no valor de R$ 1.184,69 por mês; Auxílio Saúde (Odontológico), com 1% de ônus para os beneficiários; Plano de Cargos e Salários; Auxílio Transporte; e Auxílio Funeral, correspondente ao valor equivalente a três meses da remuneração do empregado.

Veja quadro de vagas do concurso do 13º Conselho Regional de Psicologia

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Quadrix. O valor da taxa de Inscrição, para cargos/ocupações de nível médio é de R$ 59. O valor da taxa de inscrição para cargos/ocupações de nível superior é de R$ 62.

A isenção do pagamento pode ser solicitado até esta sexta-feira (5). Têm direito à isenção do pagamento da taxa inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doador de medula óssea.

A prova objetiva será realizada no dia 30 de novembro. O período para apresentação de títulos é de 7 a 9 de janeiro de 2026. Ainda não há previsão de data para publicação da classificação final.

O concurso tem validade até dois anos, a contar da data de homologação final, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração Municipal.

Veja o edital completo.

