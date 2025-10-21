Acesse sua conta
Senac inscreve para mais de 3 mil vagas em cursos técnicos gratuitos com início em 2026

Cursos técnicos profissionalizantes abrangem doze áreas profissionais

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:50

Senac inscreve para mais de 3 mil vagas em cursos técnicos gratuitos com início em 2026 Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para cursos técnicos gratuitos do Senac EAD com início em janeiro de 2026. No total, são 3.207 vagas distribuídas em sete estados do país: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, Roraima, São Paulo e Tocantins. O prazo para efetivar a participação no processo seletivo termina no dia 17 de novembro, às 17h. Já as aulas começam em 19 de janeiro de 2026.

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) é destinado a pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse dois salários-mínimos. Antes de efetuar a inscrição, o interessado deve verificar os pré-requisitos disponíveis no conteúdo de cada curso (por exemplo, ter o ensino médio concluído ou estar cursando, no mínimo, o segundo período). Será necessário o envio do comprovante de residência, visto que o candidato precisa morar no estado em que será ofertado o curso.

O processo educativo ocorre no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), e utiliza tecnologias e/ou vivências práticas para mediação do processo de ensino-aprendizagem, além de permitir a disponibilização de conteúdos e atividades avaliativas nesse espaço. Com mais de 77 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nessa modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.

A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil. A escola sede dos cursos Técnicos EAD está localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, contando com mais de 360 polos de apoio presencial.

Nos últimos três anos, o Senac EAD distribuiu cerca de 70 mil vagas em 244 municípios brasileiros, localizados em 27 unidades federativas. Atualmente, a região com maior concentração de alunos é a Sudeste, com destaque para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os cursos com maior número de matrículas estão: Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Administração e Técnico em Recursos Humanos.

Cursos disponíveis:

  • Técnico em Administração 
  • Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
  •  Técnico em Logística 
  • Técnico em Meio Ambiente 
  • Técnico em Recursos Humanos 
  • Técnico em Secretariado 
  • Técnico em Contabilidade 
  • Técnico em Qualidade 
  • Técnico em Guia de Turismo* (Vagas exclusivas para o estado ofertante)  
  • Técnico em Óptica* (Vagas exclusivas para o estado ofertante) 
  • Técnico em Segurança do Trabalho 
  • Técnico em Transações Imobiliárias

Requisitos para conquistar uma vaga:

  • 1) Seleção por polo;
  •  2) Seleção para o curso oferecido, conforme disponibilidade de vagas; 
  • 3) Classificação e seleção obtida pela ordem de inscrição no curso pelo candidato; 
  • 4) Comprovação de toda a documentação exigida para a matrícula.

