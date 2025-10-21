EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Senac inscreve para mais de 3 mil vagas em cursos técnicos gratuitos com início em 2026

Cursos técnicos profissionalizantes abrangem doze áreas profissionais

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:50

Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para cursos técnicos gratuitos do Senac EAD com início em janeiro de 2026. No total, são 3.207 vagas distribuídas em sete estados do país: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco, Roraima, São Paulo e Tocantins. O prazo para efetivar a participação no processo seletivo termina no dia 17 de novembro, às 17h. Já as aulas começam em 19 de janeiro de 2026.

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) é destinado a pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse dois salários-mínimos. Antes de efetuar a inscrição, o interessado deve verificar os pré-requisitos disponíveis no conteúdo de cada curso (por exemplo, ter o ensino médio concluído ou estar cursando, no mínimo, o segundo período). Será necessário o envio do comprovante de residência, visto que o candidato precisa morar no estado em que será ofertado o curso.

O processo educativo ocorre no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), e utiliza tecnologias e/ou vivências práticas para mediação do processo de ensino-aprendizagem, além de permitir a disponibilização de conteúdos e atividades avaliativas nesse espaço. Com mais de 77 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nessa modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.

A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil. A escola sede dos cursos Técnicos EAD está localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, contando com mais de 360 polos de apoio presencial.

Nos últimos três anos, o Senac EAD distribuiu cerca de 70 mil vagas em 244 municípios brasileiros, localizados em 27 unidades federativas. Atualmente, a região com maior concentração de alunos é a Sudeste, com destaque para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os cursos com maior número de matrículas estão: Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Administração e Técnico em Recursos Humanos.

Cursos disponíveis:

Técnico em Administração

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Técnico em Logística

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Secretariado

Técnico em Contabilidade

Técnico em Qualidade

Técnico em Guia de Turismo* (Vagas exclusivas para o estado ofertante)

Técnico em Óptica* (Vagas exclusivas para o estado ofertante)

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Transações Imobiliárias



Requisitos para conquistar uma vaga: