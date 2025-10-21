Acesse sua conta
Colégio bilíngue anuncia 100 vagas em unidades de Salvador e do Litoral Norte

Oportunidades são para atuar em funções administrativas, pedagógicas e de apoio escolar

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12:57

Colégio Villa
Colégio Villa Global Crédito: Divulgação

Colégio Villa Global Education abriu mais de 100 vagas para contratações CLT e estágio, em unidades de Salvador, na Paralela e no Litoral Norte, em Catu de Abrantes e Praia do Forte. As oportunidades são para atuar em funções administrativas, pedagógicas e de apoio escolar, como analista de RH, professor bilíngue e recepcionista.

As vagas podem ser acessadas na plataforma JobConvo, onde é possível visualizar as oportunidades disponíveis, selecionar aquela que mais se adequa ao perfil e preencher o formulário de candidatura com as informações solicitadas. O envio do currículo é feito diretamente pelo site.

O portal também oferece a opção de cadastro no banco de talentos, garantindo que o currículo fique disponível para futuras oportunidades. A escola é reconhecida pelo ensino internacional e atende da educação infantil ao ensino médio.

Confira as vagas:

Analista de RH

Assistente Administrativo – Formatador

Assistente Financeiro (Contas a Pagar)

Assistente Financeiro (Orçamento)

Auxiliar de Apoio à Estrutura

Auxiliar de Classe

Auxiliar de Monitoramento

Auxiliar de Serviços Gerais

Instrutor de Pensamento Computacional

Professor(a) Especialista – Banco de Talentos

Professor(a) Regente – Educação Infantil

Professor(a) Regente – Ensino Fundamental Anos Iniciais

Professor(a) Regente Bilíngue – Educação Infantil

Professor(a) Regente Bilíngue – Ensino Fundamental Anos Iniciais

Estágio Bilíngue

Estágio em Pedagogia

Estágio em Psicologia

Villa Global Education

