Colégio bilíngue anuncia 100 vagas em unidades de Salvador e do Litoral Norte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12:57
O Colégio Villa Global Education abriu mais de 100 vagas para contratações CLT e estágio, em unidades de Salvador, na Paralela e no Litoral Norte, em Catu de Abrantes e Praia do Forte. As oportunidades são para atuar em funções administrativas, pedagógicas e de apoio escolar, como analista de RH, professor bilíngue e recepcionista.
As vagas podem ser acessadas na plataforma JobConvo, onde é possível visualizar as oportunidades disponíveis, selecionar aquela que mais se adequa ao perfil e preencher o formulário de candidatura com as informações solicitadas. O envio do currículo é feito diretamente pelo site.
Escolas brasileiras com melhor desempenho no Enem
O portal também oferece a opção de cadastro no banco de talentos, garantindo que o currículo fique disponível para futuras oportunidades. A escola é reconhecida pelo ensino internacional e atende da educação infantil ao ensino médio.
Analista de RH
Assistente Administrativo – Formatador
Assistente Financeiro (Contas a Pagar)
Assistente Financeiro (Orçamento)
Auxiliar de Apoio à Estrutura
Auxiliar de Classe
Auxiliar de Monitoramento
Auxiliar de Serviços Gerais
Instrutor de Pensamento Computacional
Professor(a) Especialista – Banco de Talentos
Professor(a) Regente – Educação Infantil
Professor(a) Regente – Ensino Fundamental Anos Iniciais
Professor(a) Regente Bilíngue – Educação Infantil
Professor(a) Regente Bilíngue – Ensino Fundamental Anos Iniciais
Estágio Bilíngue
Estágio em Pedagogia
Estágio em Psicologia
Villa Global Education