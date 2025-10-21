Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresa de educação abre seleção para preencher 200 vagas na a área comercial; veja quem pode concorrer

Os postos de trabalho estão divididos em todas as regiões do país

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:04

Empresa de educação abre seleção para preencher 200 vagas na a área comercial; veja quem pode concorrer
Empresa de educação abre seleção para preencher 200 vagas na a área comercial; veja quem pode concorrer Crédito: Divulgação

Maior empresa de serviços educacionais do país, a Cogna Educação está com 200 vagas de trabalho abertas no setor comercial, em diversas regiões do país. As posições estão presentes em estados como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Pernambuco e Bahia. Os profissionais selecionados terão a missão de impulsionar as vendas de cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes, atuando ativamente em campo, visitando empresas, escolas e parceiros estratégicos.

Os benefícios são elegíveis de acordo com a posição e a região de atuação, contemplando bolsas de estudos 100% para graduação ou pós-graduação nas instituições de ensino superior da Cogna, acesso a Universidade Corporativa com centenas de cursos gratuitos, Wellhub, Seguro de Vida, Assistência Médica, Vale Refeição ou Alimentação e Day Off de Aniversário, além de formação gratuita para se tornar um consultor de vendas Hunter. A relação completa das vagas e o formulário para aplicação podem ser acessados no site da empresa.

De acordo com a empresa, o objetivo é desenvolver e implementar estratégias que contribuam diretamente para a expansão e sucesso comercial das Instituições de Ensino Superior (IES) da companhia, alinhados aos objetivos de negócio. Com quase seis décadas de atuação, a Cogna está presente em todas as etapas da jornada educacional, dos 2 aos 100 anos, atuando da educação infantil à pós-graduação e passando por idiomas, cursos técnicos, profissionalizantes e soluções digitais.

A companhia tem operações em todo o território nacional por meio das verticais Kroton, Somos (Vasta) e Saber, que reúnem marcas reconhecidas como Anglo, Red Balloon, Anhanguera, pH e Editora Saraiva. Com mais de 55 anos de atuação, a Cogna está presente, direta e indiretamente, em todos os estados do Brasil e em mais de 5 mil municípios, oferecendo soluções e serviços nos mercados B2B, B2C e B2G, abrangendo desde a educação básica até a pós-graduação por meio das verticais Kroton, Somos e Saber.

A Cogna atende a aproximadamente 3 milhões de estudantes, sendo mais de 1,2 milhão de alunos na graduação e pós-graduação e 1,5 milhões de estudantes por meio das mais de 5 mil escolas e instituições de ensino parceiras no ensino básico. Suas atividades e programas sociais geram um impacto anual de R$ 15 bilhões à sociedade, ajudando a transformar as comunidades onde está inserida. Para mais informações, acesse o site.

Mais recentes

Imagem - Senac inscreve para mais de 3 mil vagas em cursos técnicos gratuitos com início em 2026

Senac inscreve para mais de 3 mil vagas em cursos técnicos gratuitos com início em 2026
Imagem - Colégio bilíngue anuncia 100 vagas em unidades de Salvador e do Litoral Norte

Colégio bilíngue anuncia 100 vagas em unidades de Salvador e do Litoral Norte
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 192 vagas imediatas e salários de até R$ 3,4 mil

Prefeitura abre concurso público com 192 vagas imediatas e salários de até R$ 3,4 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos
02

Anjo da Guarda desta terça-feira (21 de outubro): o que estava escondido vem à tona e muda tudo para 4 signos

Imagem - Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso
03

Jornadas de 10h e salários de até R$ 18 mil: prefeitura abre inscrições para concurso

Imagem - BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar
04

BYD abre 200 vagas de emprego para fábrica em Camaçari; veja como se candidatar