Empresa de educação abre seleção para preencher 200 vagas na a área comercial; veja quem pode concorrer

Os postos de trabalho estão divididos em todas as regiões do país

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:04

Crédito: Divulgação

Maior empresa de serviços educacionais do país, a Cogna Educação está com 200 vagas de trabalho abertas no setor comercial, em diversas regiões do país. As posições estão presentes em estados como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Pernambuco e Bahia. Os profissionais selecionados terão a missão de impulsionar as vendas de cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes, atuando ativamente em campo, visitando empresas, escolas e parceiros estratégicos.

Os benefícios são elegíveis de acordo com a posição e a região de atuação, contemplando bolsas de estudos 100% para graduação ou pós-graduação nas instituições de ensino superior da Cogna, acesso a Universidade Corporativa com centenas de cursos gratuitos, Wellhub, Seguro de Vida, Assistência Médica, Vale Refeição ou Alimentação e Day Off de Aniversário, além de formação gratuita para se tornar um consultor de vendas Hunter. A relação completa das vagas e o formulário para aplicação podem ser acessados no site da empresa.

De acordo com a empresa, o objetivo é desenvolver e implementar estratégias que contribuam diretamente para a expansão e sucesso comercial das Instituições de Ensino Superior (IES) da companhia, alinhados aos objetivos de negócio. Com quase seis décadas de atuação, a Cogna está presente em todas as etapas da jornada educacional, dos 2 aos 100 anos, atuando da educação infantil à pós-graduação e passando por idiomas, cursos técnicos, profissionalizantes e soluções digitais.

A companhia tem operações em todo o território nacional por meio das verticais Kroton, Somos (Vasta) e Saber, que reúnem marcas reconhecidas como Anglo, Red Balloon, Anhanguera, pH e Editora Saraiva. Com mais de 55 anos de atuação, a Cogna está presente, direta e indiretamente, em todos os estados do Brasil e em mais de 5 mil municípios, oferecendo soluções e serviços nos mercados B2B, B2C e B2G, abrangendo desde a educação básica até a pós-graduação por meio das verticais Kroton, Somos e Saber.