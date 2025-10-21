EMPREGOS E SOLUÇÕES

Com prêmios de R$ 10 mil, Hackathon Mining Hub incentiva soluções tecnológicas

Durante a Exposibram 2025, Salvador sedia o evento que premiará as ideias que tornem o setor mineral mais competitivo e inovador

Carmen Vasconcelos

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 15:57

Os projetos vencedores serão aqueles que apresentarem a abordagem mais inovadora e viável, seja por meio de um novo processo, modelo de negócio ou tecnologia, para resolver o desafio proposto. Crédito: Divulgação

O Hackathon Mining Hub, que acontecerá durante a Exposibram 2025 em Salvador, anuncia a abertura das inscrições para estudantes de todo o Brasil. Com o tema "Inovação na Gestão de Dados Geológicos", o evento desafiará jovens talentos a criar soluções tecnológicas e de negócio que transformem a maneira como o setor mineral brasileiro utiliza suas informações.

O setor de mineração no Brasil, rico em minerais críticos e estratégicos, enfrenta o desafio de harmonizar um vasto volume de dados geológicos, atualmente dispersos em diferentes fontes. O Hackathon busca resolver essa fragmentação, incentivando a criação de soluções inovadoras que:

Transformem dados fragmentados em conhecimento acessível e relevante: Criando plataformas ou processos que unifiquem informações para facilitar a análise.

Agilizem a jornada de investimento em prospecção mineral: Reduzindo a burocracia e acelerando a tomada de decisões para investidores.

Aumentem o portfólio de ativos minerais brasileiros para o mercado global: Posicionando o país como um polo de inovação e atraindo capital nacional e internacional.

"O Brasil tem um potencial mineral gigantesco e isso já é sabido. O que precisamos agora é de inteligência e inovação para desbloquear esse valor dos dados gerados a partir do mapeamento geológico, de forma a atrair capital," afirma Elis Santana, Coordenadora de Inovação do Mining Hub. "Este hackathon é uma oportunidade única para que a nova geração de talentos da geologia, tecnologia, gestão e áreas afins aplique seus conhecimentos em um desafio real e estratégico, com impacto direto no desenvolvimento econômico do país."

Os participantes terão três dias, com uma etapa online no dia 27 de outubro e atividades presenciais nos dias 28 e 29, para desenvolver suas soluções. Os projetos vencedores serão aqueles que apresentarem a abordagem mais inovadora e viável, seja por meio de um novo processo, modelo de negócio ou tecnologia, para resolver o desafio proposto.

A premiação do Hackathon acontecerá no dia 30 de outubro, durante o congresso da Exposibram 2025. As equipes vencedoras serão reconhecidas em um palco de destaque, recebendo prêmios em dinheiro para impulsionar suas ideias. O primeiro lugar será premiado com R$ 10.000,00, o segundo com R$ 5.000,00 e o terceiro com R$ 3.000,00.