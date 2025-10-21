RIO GRANDE DO NORTE

Governo autoriza concurso com 300 vagas para a Secretaria de Administração Penitenciária

Expectativa é que edital seja publicado no primeiro semestre de 2026

Maysa Polcri

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 16:46

O governo do Rio Grande do Norte autorizou a realização de um concurso público com 300 vagas para a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap). O anúncio foi feito pela governadora Fátima Bezerra na segunda-feira (20). O edital deve ser lançado no primeiro semestre de 2026.

A iniciativa atende a um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Estado e o Ministério Público (MP) do Rio Grande do Norte e decorre da Lei Complementar nº 793, de 9 de setembro de 2025, que reestruturou o quadro de pessoal da pasta estadual.

A maior parte das vagas (200) será destinada para o cargo de policial penal, além de 60 vagas para especialistas em assistência penitenciária e 40 para cargos administrativos.