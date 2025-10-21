OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com 236 vagas e salários de até R$5,9 mil

Certame tem vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior; inscrições vão até esta quinta-feira (23)

Maria Raquel Brito

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 04:00

Paranhos, no Mato Grosso do Sul Crédito: Divulgação/Prefeitura de Paranhos

A Prefeitura de Paranhos, no Mato Grosso do Sul, está com inscrições abertas para um concurso que oferece 236 vagas temporárias em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades contemplam diversas profissões, como professor, farmacêutico e mecânico, e tem salários de até R$5.970,24. As inscrições já estão abertas e vão até esta quinta-feira (23), através do site da BMA Assessoria e Consultoria.

As taxas de inscrição vão de R$35 (para vagas que exigem ensino fundamental e alfabetização), R$45 (nível médio) e R$70 (nível superior e normal médio ou magistério), e a data limite para pagamento é o dia 24 de outubro.

O objetivo das contratações é atender às necessidades da Secretaria Municipal demandante por um período de até 12 meses, mas pode haver prorrogação, a critério da Administração Pública. As 236 vagas são imediatas e também haverá formação de cadastro reserva.

As vagas estão dispostas em dois editais, sendo um para cargos gerais e outro com funções concentradas na educação indígena.

Veja abaixo detalhes das funções, horários de trabalho e remuneração de todas as vagas:

Detalhes das vagas do concurso de Paranhos 1 de 10

Etapas e prova

O processo seletivo será composto por provas objetivas e prova de títulos, e a classificação final será efetuada pela somatória dos pontos obtidos pelo candidato nas duas.

Os documentos relativos aos Títulos deverão ser encaminhados exclusivamente pelo login de acesso ao sistema de realização das inscrições, também até 23 de outubro, no mesmo link das inscrições. De acordo com o edital, o envio dos documentos relativos à Prova de Títulos não tem caráter obrigatório e eliminatório. O candidato que não encaminhar os títulos obterá apenas a pontuação da prova objetiva.

A prova objetiva será aplicada no dia 23 de novembro e o gabarito preliminar será divulgado no primeiro dia útil após a realização da referida prova, a partir das 17h, com publicação no órgão de imprensa oficial do município e no site da BMA Assessoria e Consultoria.

Estarão classificados os candidatos que obtiverem no mínimo 40% dos pontos da prova objetiva. Serão reprovados, independentemente do total de pontos obtidos, os candidatos que zerarem em qualquer uma das áreas de conhecimento da prova objetiva.

Confira a composição das questões objetivas e os certificados válidos para a prova de títulos de cada cargo:

Quantidade de questões objetivas e certificados válidos para a prova de título 1 de 17

Requisitos

Para concorrer, o candidato deve atender a alguns critérios básicos, como ser brasileiro nato ou naturalizado, possuir CPF devidamente ativo e Documento de Identidade (RG), com foto, e ter idade mínima de 18 anos até a data de contratação prevista no edital de convocação.

Além disso, o certame exige que o candidato:

- Não tenha sido demitido do serviço público nos últimos cinco anos, atestado por declaração assinada pelo candidato;

- Não esteja em exercício ou investido em cargo, função ou emprego público em qualquer das esferas de governo, ressalvado os casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, atestado por declaração assinada pelo candidato;

- Esteja apto de saúde e fisicamente para o pleno exercício das atribuições da função.

- Efetue o pagamento devido do valor da inscrição;