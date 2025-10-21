Acesse sua conta
Rupturas, revelações e recomeços: 5 signos viverão transformação profunda antes da chegada de 2026

O céu promete uma das fases mais intensas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 03:00

Signos e paz
Signos e paz Crédito: Shutterstock/Reprodução

Entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, o céu promete uma das fases mais intensas e transformadoras dos últimos anos. O período será marcado por rupturas, revelações e recomeços, principalmente para cinco signos que sentirão de forma mais forte o chamado do Universo para a renovação interior.

Gêmeos será convidado a abandonar o excesso de racionalidade para ouvir o coração. O signo que sempre se apoiou nas palavras e na leveza da mente viverá uma fase de mergulho emocional, em que será necessário lidar com vulnerabilidades e sentimentos antigos. Conversas profundas substituirão as trocas superficiais, e a honestidade emocional se tornará um novo ponto de força.

Virgem, por sua vez, será testado naquilo que mais valoriza: o controle. A vida tende a tirar as certezas do caminho virginiano para mostrar que a perfeição não é sinônimo de estabilidade. Projetos e planos podem sair do eixo, mas cada desvio será uma oportunidade de libertação. O aprendizado será confiar mais no fluxo e menos na necessidade de ter todas as respostas.

Escorpião entrará em uma fase de coragem e libertação. Depois de um longo período de introspecção, o signo renasce ao encarar verdades internas e se livrar de culpas e amarras emocionais. É um ciclo de cura e empoderamento, em que o escorpiano deixará de esconder sua intensidade para vivê-la como força transformadora.

Leão atravessará uma revolução interna. O signo, acostumado aos holofotes, vai se confrontar com a própria imagem e descobrir um novo tipo de brilho, o que vem de dentro, e não da aprovação externa. Esse período marcará o início de uma jornada mais autêntica, onde vulnerabilidade e verdade se tornam sua nova forma de poder.

Câncer será desafiado a redescobrir o próprio lar emocional. Mudanças em relacionamentos e dinâmicas familiares podem abalar certezas, mas servirão para mostrar que segurança não depende do outro, e sim da própria capacidade de se acolher. Essa travessia ensina que o verdadeiro lar é aquele construído dentro de si.

Até janeiro, o movimento cósmico trará o mesmo recado para todos os signos: mudar é inevitável, crescer é opcional. O céu pede coragem para soltar o que envelheceu e espaço para o novo florescer. O que antes parecia perda, em breve será reconhecido como o início de um renascimento.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

