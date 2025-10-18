Vênus em Libra chegou: descubra como atrair paixão e harmonia para sua vida amorosa até 6/11

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de outubro de 2025 às 18:00
De 13 de outubro a 6 de novembro de 2025, Vênus estará em Libra, seu signo de domicílio, trazendo um período de charme, harmonia e valorização das relações afetivas. É a fase perfeita para fortalecer laços, se reconectar com pessoas importantes ou simplesmente flertar de forma leve e divertida.
O trânsito de Vênus favorece encontros agradáveis, conversas fluidas e momentos de prazer, tornando o clima social mais agradável e acolhedor. Além disso, Libra desperta nosso olhar para beleza e estética, sendo um ótimo momento para investir no visual, experimentar novos estilos ou até repaginar a decoração do lar.
As 3 qualidades de cada signo
Vênus em Libra influencia a área do seu Mapa Astral onde o signo aparece, e cada pessoa sentirá essa energia de forma única. Este é um convite para fluir nas relações com equilíbrio e harmonia, aproveitando ao máximo o charme do planeta do amor.