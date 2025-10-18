Acesse sua conta
Vênus em Libra chegou: descubra como atrair paixão e harmonia para sua vida amorosa até 6/11

O planeta do amor desperta sua atração, leveza nas relações e momentos especiais para solteiros e casais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 18:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

De 13 de outubro a 6 de novembro de 2025, Vênus estará em Libra, seu signo de domicílio, trazendo um período de charme, harmonia e valorização das relações afetivas. É a fase perfeita para fortalecer laços, se reconectar com pessoas importantes ou simplesmente flertar de forma leve e divertida.

O trânsito de Vênus favorece encontros agradáveis, conversas fluidas e momentos de prazer, tornando o clima social mais agradável e acolhedor. Além disso, Libra desperta nosso olhar para beleza e estética, sendo um ótimo momento para investir no visual, experimentar novos estilos ou até repaginar a decoração do lar.

  • Para quem está solteiro(a):

  • Aumenta o poder de atração.
  • Ótima fase para flertar, socializar e conhecer pessoas novas.
  • Valorize o visual e invista em pequenos detalhes que destacam seu charme natural.
  • Ambientes elegantes e sofisticados, como restaurantes e galerias, têm tudo a ver com a energia venusiana.

  • Para quem está em um relacionamento:

  • Momento ideal para reforçar o vínculo com leveza e romantismo.
  • Demonstre carinho com gestos e palavras simples.
  • Planeje experiências a dois ou pequenas surpresas.
  • Aproveite para resolver desentendimentos e fortalecer a comunicação.

Vênus em Libra influencia a área do seu Mapa Astral onde o signo aparece, e cada pessoa sentirá essa energia de forma única. Este é um convite para fluir nas relações com equilíbrio e harmonia, aproveitando ao máximo o charme do planeta do amor.

