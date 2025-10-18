ASTROLOGIA

Vênus em Libra chegou: descubra como atrair paixão e harmonia para sua vida amorosa até 6/11

O planeta do amor desperta sua atração, leveza nas relações e momentos especiais para solteiros e casais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 18:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

De 13 de outubro a 6 de novembro de 2025, Vênus estará em Libra, seu signo de domicílio, trazendo um período de charme, harmonia e valorização das relações afetivas. É a fase perfeita para fortalecer laços, se reconectar com pessoas importantes ou simplesmente flertar de forma leve e divertida.

O trânsito de Vênus favorece encontros agradáveis, conversas fluidas e momentos de prazer, tornando o clima social mais agradável e acolhedor. Além disso, Libra desperta nosso olhar para beleza e estética, sendo um ótimo momento para investir no visual, experimentar novos estilos ou até repaginar a decoração do lar.

Para quem está solteiro(a):

Aumenta o poder de atração.

Ótima fase para flertar, socializar e conhecer pessoas novas.



Valorize o visual e invista em pequenos detalhes que destacam seu charme natural.



Ambientes elegantes e sofisticados, como restaurantes e galerias, têm tudo a ver com a energia venusiana.



Para quem está em um relacionamento:

Momento ideal para reforçar o vínculo com leveza e romantismo.

Demonstre carinho com gestos e palavras simples.



Planeje experiências a dois ou pequenas surpresas.



Aproveite para resolver desentendimentos e fortalecer a comunicação.

