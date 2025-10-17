ASTROLOGIA

Divisor de águas: 2 signos serão forçados a se posicionar e escolher um lado, não dá mais para adiar

O céu espiritual pede posicionamento, verdade e coragem para assumir o que se sente, sem medo das consequências

Fernanda Varela

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 04:00

A energia desta sexta-feira (17) chega como um divisor de águas para Áries e Escorpião. Os anjos que guiam esses dois signos enviam sinais claros de que o tempo da indecisão terminou. É hora de parar de observar e começar a agir. Há situações que se arrastam há semanas, talvez meses, e que agora chegam ao limite. O céu espiritual pede posicionamento, verdade e coragem para assumir o que se sente, sem medo das consequências.

Áries, regido pelo fogo e pela ação, vive um dia que exige calma, mas também firmeza. O anjo que o acompanha sopra no ouvido que fugir das decisões só adia o inevitável. Pode ser um impasse no trabalho, uma relação que pede clareza ou até uma escolha entre dois caminhos muito diferentes. Seja qual for o cenário, o ariano é chamado a dizer o que pensa e agir com autenticidade. Seu anjo lembra que quem tenta agradar a todos acaba se afastando de si mesmo. É tempo de escolher o que o faz feliz, e não apenas o que parece seguro.

Escorpião, por outro lado, mergulha em um território mais emocional. O anjo guardião o envolve em uma luz protetora e pede sabedoria para não se deixar levar pela intensidade dos sentimentos. É possível que um segredo venha à tona ou que alguém exija uma resposta definitiva. A tentação de se calar e observar é grande, mas o momento pede transparência. Escorpião precisa usar sua intuição como bússola e entender que, às vezes, o silêncio pesa mais do que a palavra dita.

Tanto Áries quanto Escorpião são signos de força, mas o desafio de hoje é equilibrar poder e sensibilidade. O posicionamento que o dia pede não é feito de impulsos, e sim de lucidez. Decidir não é sinônimo de romper, e sim de se alinhar com aquilo que realmente faz sentido para a alma.