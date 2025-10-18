Acesse sua conta
Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos

É um dia para se abrir às forças invisíveis

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 00:30

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Cinco signos entram sob a influência direta dos anjos da guarda neste sábado (18). As próximas horas prometem coincidências inesperadas, mensagens claras e sinais que parecem vir do alto. É um dia para se abrir às forças invisíveis, ouvir a intuição e aceitar o que o destino quer revelar.

Áries

O anjo do fogo desperta em você a coragem de tomar uma decisão adiada há tempos. Tudo indica que a resposta que você busca virá de forma súbita, talvez em um encontro ou frase dita por alguém sem intenção. O alerta é: confie no impulso inicial, ele será certeiro.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Câncer

O anjo da empatia ativa seu poder de acolher e ser acolhido. Uma notícia boa pode vir de onde você menos espera, especialmente no campo familiar. Seu coração estará mais sensível às energias do ambiente, por isso evite locais carregados e pessoas negativas.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Virgem

Seu anjo guardião sopra ventos de mudança profissional. O que parecia estagnado pode começar a fluir de repente. Se surgir uma proposta diferente ou uma ideia ousada, abrace. O dia é perfeito para planejar o que vem a seguir, mesmo que ainda pareça arriscado.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Escorpião

O anjo da transformação envia sinais por meio de sonhos e sincronicidades. O sábado traz um poder de renovação profundo, capaz de encerrar ciclos que já perderam sentido. Pode doer, mas logo surgirá algo muito mais alinhado com seu propósito.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Aquário

Seu anjo protetor sopra inspiração e te coloca em sintonia com o futuro. Uma boa notícia ou insight criativo pode mudar seu rumo. As horas da manhã serão especialmente fortes para meditar, escrever ou simplesmente ficar em silêncio e ouvir a voz interna.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

A presença dos anjos será intensa e transformadora para esses cinco signos, que sentirão o peso das coincidências e a leveza dos sinais divinos. Tudo que acontecer neste sábado (18) pode servir como resposta direta a algo que o coração vem pedindo há tempos.

