Anjo da Guarda desta sexta-feira (17 de outubro): Câncer, Libra e mais 2 signos vão encarar dilema e escolhas difíceis

Fernanda Varela
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 00:30
Nesta sexta-feira (17), os anjos anunciam um tempo de transição e escolhas marcantes para Câncer, Libra, Capricórnio e Peixes. A energia espiritual do dia traz revelações, reviravoltas e um convite para olhar com mais calma para aquilo que vem sendo empurrado com o tempo. Dilemas antigos podem ressurgir com força, pedindo coragem e clareza. O céu espiritual se move para que cada um desses signos entenda o que precisa ser encerrado e o que deve permanecer.
Câncer inicia o dia com o coração sensível e uma sensação de cansaço emocional. O anjo que o protege envia um recado direto: é hora de se libertar das culpas e de reconhecer seus próprios limites. O signo que tanto se doa precisa agora aprender a dizer não. Esse aprendizado não será fácil, mas trará paz. Uma conversa importante pode acontecer e abrir espaço para uma nova fase de entendimento com alguém próximo. O conselho é agir com empatia, mas sem se perder de si mesmo.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Libra, regido pela busca da harmonia, será testado por uma situação que o obriga a se posicionar. Pode ser uma tensão no trabalho, um impasse familiar ou uma escolha no campo afetivo. O anjo guardião lembra que equilíbrio não é ausência de conflito, é a sabedoria de escolher o que sustenta sua paz. Mesmo que as palavras pesem, a verdade dita com amor cura mais do que o silêncio que sufoca. Este é o momento de confiar na própria voz.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Capricórnio sente o peso da responsabilidade e o medo de errar, mas seu anjo o convida a abrir espaço para a emoção. Algo importante pode mexer com seus planos, pedindo flexibilidade e fé. Nem tudo precisa sair como o previsto para dar certo. Ao longo do dia, sinais discretos mostrarão que o destino está agindo nos bastidores. Soltar o controle, mesmo que por um instante, pode ser libertador.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Peixes mergulha em um mar de emoções e percebe que algumas verdades chegam de forma inesperada. O anjo pisciano o acolhe e pede calma para não agir por impulso. Há revelações que, à primeira vista, doem, mas mais tarde farão sentido. O silêncio será um aliado poderoso, e o contato com a espiritualidade, seja por meio da oração, da música ou da arte, vai ajudar a encontrar serenidade e respostas.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
O recado dos anjos para esta sexta-feira é profundo: o dilema que chega não é castigo, é sinal de evolução. A vida está pedindo uma decisão, e, dessa vez, o coração precisa ser ouvido com atenção. Câncer, Libra, Capricórnio e Peixes caminham para um novo ciclo, e as escolhas que fizerem hoje serão sementes do que florescerá nas próximas semanas. Que cada passo seja guiado pela fé e iluminado pela luz dos anjos.