'Vale Tudo' 1988 x 2025: Qual versão você prefere? VOTE!

Heider Sacramento
Publicado em 18 de outubro de 2025 às 10:55
O remake de Vale Tudo (2025) chegou ao fim nesta sexta-feira (17) e dividiu opiniões. Enquanto a versão original, exibida em 1988, é considerada um marco da teledramaturgia brasileira, o remake enfrentou críticas intensas nas redes sociais e pela crítica especializada. O último capítulo foi alvo de piadas e comparações negativas com a trama original.
A trama atualizou a história para os dias de hoje, mas muitos telespectadores sentiram falta do impacto e da profundidade da versão original. A novela enfrentou desafios para conquistar o público e não conseguiu repetir o sucesso da primeira versão.
Agora, o CORREIO quer saber: qual versão de Vale Tudo você considera a melhor? Vote abaixo!