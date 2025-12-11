ASTROLOGIA

Hoje (11 de dezembro) inicia um novo capítulo para vários signos e decisões importantes não podem mais ser adiadas

A Lua Crescente movimenta pendências e revela conversas guardadas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 13:13

Signos podem atrair energias sombrias Crédito: Shutterstock

A quinta-feira, 11 de dezembro, chega com uma vibração que muita gente já deve sentir desde o início da semana: um empurrãozinho do universo pedindo movimento. Com a Lua ainda crescendo, fica difícil ignorar aquilo que precisa ser resolvido, seja no trabalho, no amor ou na vida prática.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Durante o dia, você pode perceber que algumas situações ganham clareza repentina. Conversas que estavam engasgadas finalmente encontram o tom certo, e decisões adiadas começam a se desenhar naturalmente.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

À noite, porém, o clima muda um pouco, trazendo introspecção e a necessidade de cuidar das próprias emoções. É um ótimo momento para reorganizar a mente, respirar fundo e respeitar seus limites.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12