Hoje (11 de dezembro) inicia um novo capítulo para vários signos e decisões importantes não podem mais ser adiadas

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 13:13
A quinta-feira, 11 de dezembro, chega com uma vibração que muita gente já deve sentir desde o início da semana: um empurrãozinho do universo pedindo movimento. Com a Lua ainda crescendo, fica difícil ignorar aquilo que precisa ser resolvido, seja no trabalho, no amor ou na vida prática.
Durante o dia, você pode perceber que algumas situações ganham clareza repentina. Conversas que estavam engasgadas finalmente encontram o tom certo, e decisões adiadas começam a se desenhar naturalmente.
À noite, porém, o clima muda um pouco, trazendo introspecção e a necessidade de cuidar das próprias emoções. É um ótimo momento para reorganizar a mente, respirar fundo e respeitar seus limites.
No geral, é um dia para seguir em frente. Ajustes, escolhas e reencontros com a própria verdade.