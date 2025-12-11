Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (11) podem abrir caminhos e destravar oportunidades

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 11:52
A quinta-feira, 11 de dezembro, começa com uma atmosfera que favorece movimentos concretos e decisões que estavam engavetadas. Com a Lua Crescente estimulando crescimento e retomadas, o dia promete ser produtivo para quem precisa resolver pendências, negociar acordos ou reorganizar a rotina.
As relações pessoais também entram em destaque: conversas importantes podem surgir, trazendo clareza emocional e ajudando a ajeitar situações que estavam meio nebulosas. No trabalho, o ritmo é moderado, mas eficiente, ideal para quem precisa colocar a vida nos trilhos antes do fim do ano.
À noite, a energia muda: o clima fica mais introspectivo, favorecendo descanso, silêncio e autocuidado. Para quem acredita em sorte, azarões e pequenos empurrões do universo, cada signo recebe números especiais que podem ajudar a destravar caminhos.
A energia do dia vem para empurrar a vida para frente. Aproveite a Lua Crescente para ajustar metas, alinhar emoções e, se quiser tentar a sorte, use os números que vibram com o seu signo.