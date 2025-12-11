ASTROLOGIA

Mudança poderosa: 3 signos começam um período de sorte e clareza a partir de hoje (11 de dezembro)

O dia abre caminhos, traz clareza e marca um período de virada emocional e prática

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 05:00

Signos e boa sorte Crédito: Reprodução

A partir desta quinta-feira, 11 de dezembro, três signos entram em uma fase muito mais favorável. A energia do dia traz uma clareza rara, aquela que elimina desculpas, medos e sabotagens silenciosas. O que antes parecia confuso agora se revela simples, direto e possível. É o momento em que esses signos entendem o que precisa mudar e, mais importante, sentem coragem de agir.

Para alguns, será o início de uma nova direção. Para outros, a retomada de si mesmos. Mas, em todos os casos, a virada de sorte é real. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Hoje você rompe barreiras internas que te impediam de viver com autenticidade. Medos antigos e rotinas limitantes começam a perder força, e você passa a enxergar sua vida com mais honestidade e coragem. A sensação é de liberdade, como se algo destravasse por dentro.

Nesta quinta-feira, um insight inesperado te faz perceber que o próximo passo é muito mais simples do que parecia. Você age com firmeza, confia na sua voz interior e deixa de lado aquela autocensura que te segurava. O resultado? Um fluxo novo de sorte, alinhamento e força pessoal que te coloca novamente em posição de crescimento.

Dica cósmica: confie no que te acalma, não no que te pressiona. A sorte está na leveza.

Sagitário

Hoje, você vê com clareza o que não combina mais com seus planos, e isso te liberta. Seu lado ousado volta a ganhar espaço, mas desta vez com propósito. Uma oportunidade aparece no momento exato, e você sente que é o sinal que estava esperando.

Nesta quinta-feira, sua coragem renasce. Você encara o novo com entusiasmo e recusa qualquer caminho que não desperte brilho nos olhos. A partir daqui, você entra em uma fase de escolhas mais alinhadas, e a sorte responde imediatamente. Energia, impulso e direção se conectam — e o resultado é uma virada afortunada que só cresce daqui para frente.

Dica cósmica: diga “sim” ao que te anima. A vida está te oferecendo movimento; aceite.

Peixes

Hoje, uma verdade que você precisava enxergar finalmente se revela. Ela muda sua percepção sobre seus limites, seus objetivos e suas expectativas. Você passa a entender sua própria força com mais clareza, e isso te liberta emocionalmente.

Nesta quinta-feira, chega uma notícia ou informação que transforma a forma como você enxerga uma situação importante. O que antes parecia desconfortável agora vira oportunidade. Você segue sua intuição com firmeza e encontra um caminho mais leve, sábio e promissor. Ao fim do dia, o sentimento é de calma, esperança e início de algo maior.

Dica cósmica: não volte ao que te confunde. A sorte está no que traz paz imediata.