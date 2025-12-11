TAROT & ASTROS

Tarot desta quinta (11 de novembro) aponta a carta A Lua como energia dominante e alerta signos sobre ilusões e decisões apressadas

Carta sugere atenção aos sentimentos e prudência em conversas sensíveis no amor e no trabalho

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 05:00

A leitura desta data é guiada pela carta A Lua que traz simbolismos ligados à intuição e ao cuidado com situações nebulosas. Os signos podem sentir um misto de sensibilidade e ansiedade e o tarot sugere que ninguém tome decisões definitivas sem clareza emocional.

A carta indica movimento nos bastidores. Projetos profissionais podem passar por ajustes e conversas inesperadas podem surgir no campo afetivo. A Lua lembra que nem tudo é o que parece à primeira vista e o ideal é observar antes de agir.

O impacto nos signos varia. Áries precisa corrigir impulsos. Touro encontra respostas em silêncios estratégicos. Gêmeos percebe detalhes que passou despercebidos. Câncer se conecta mais com a própria intuição. Leão deve evitar confrontos desnecessários. Virgem analisa informações com calma. Libra percebe nuances em relações próximas. Escorpião identifica verdades internas. Sagitário revisa expectativas. Capricórnio reorganiza limites. Aquário evita ruídos de comunicação. Peixes se fortalece emocionalmente.