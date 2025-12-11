Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot desta quinta (11 de novembro) aponta a carta A Lua como energia dominante e alerta signos sobre ilusões e decisões apressadas

Carta sugere atenção aos sentimentos e prudência em conversas sensíveis no amor e no trabalho

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura desta data é guiada pela carta A Lua que traz simbolismos ligados à intuição e ao cuidado com situações nebulosas. Os signos podem sentir um misto de sensibilidade e ansiedade e o tarot sugere que ninguém tome decisões definitivas sem clareza emocional.

A carta indica movimento nos bastidores. Projetos profissionais podem passar por ajustes e conversas inesperadas podem surgir no campo afetivo. A Lua lembra que nem tudo é o que parece à primeira vista e o ideal é observar antes de agir.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

O impacto nos signos varia. Áries precisa corrigir impulsos. Touro encontra respostas em silêncios estratégicos. Gêmeos percebe detalhes que passou despercebidos. Câncer se conecta mais com a própria intuição. Leão deve evitar confrontos desnecessários. Virgem analisa informações com calma. Libra percebe nuances em relações próximas. Escorpião identifica verdades internas. Sagitário revisa expectativas. Capricórnio reorganiza limites. Aquário evita ruídos de comunicação. Peixes se fortalece emocionalmente.

A Lua pede que cada signo confie no instinto, mas sem alimentar conclusões apressadas.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

Mais recentes

Imagem - Hora de parar e pensar: tire a sua sorte do dia para esta quinta (11)

Hora de parar e pensar: tire a sua sorte do dia para esta quinta (11)
Imagem - Mudança poderosa: 3 signos começam um período de sorte e clareza a partir de hoje (11 de dezembro)

Mudança poderosa: 3 signos começam um período de sorte e clareza a partir de hoje (11 de dezembro)
Imagem - O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)

O dia abre caminhos, e mensagens importantes chegam para cada signo hoje (11 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Criança desaparece em loja na Bahia, mãe chama a polícia e desfecho surpreende; veja vídeo
01

Criança desaparece em loja na Bahia, mãe chama a polícia e desfecho surpreende; veja vídeo

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava
02

Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava

Imagem - Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro
03

Homem é multado em R$ 300 mil por manter 190 aves silvestres em cativeiro

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (10 de dezembro): o dia favorece foco, disciplina e clareza
04

Cor e número da sorte de hoje (10 de dezembro): o dia favorece foco, disciplina e clareza