Wenne Alton Davis, de 'The Marvelous Mrs. Maisel', morre após acidente nos EUA

Artista de 60 anos também atuava como oficial da Alfândega dos EUA

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 12:12

Wenne Alton Davis, atriz que participou de 'Marvelous Mrs. Maisel', morre ao ser atropelada aos 60 anos
Crédito: Divulgação

A atriz Wenne Alton Davis, conhecida por sua participação na 5ª temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, morreu após ser atropelada em Nova York na noite de segunda-feira (08). Aos 60 anos, Davis, cujo nome de nascimento era Wendy Davis, foi atingida enquanto atravessava a Broadway, na altura da West 53rd Street, em Midtown Manhattan.

Segundo informações divulgadas pelo New York Post, o acidente aconteceu pouco antes das 21h, quando um veículo que fazia uma conversão à esquerda, descrito por testemunhas como um táxi ou um Cadillac XT6 preto, acertou a artista. Ela sofreu traumatismos graves na cabeça e no corpo e chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com amigos e vizinhos, Wenne estava voltando para casa, no Queens, depois de jantar com conhecidos. O motorista permaneceu no local e, até o momento, não enfrenta acusações.

Embora não fosse uma celebridade amplamente conhecida, Wenne Alton Davis mantinha uma carreira sólida como atriz de papéis de apoio. Além de Mrs. Maisel, ela atuou em produções como Rescue Me (2009), Shame (2011), The Normal Heart (2014), American Odyssey (2015), Blindspot (2019), New Amsterdam (2019) e Girls5eva (2022).

Wenne Alton Davis, de 'The Marvelous Mrs. Maisel', morre após acidente nos EUA

Wenne Alton Davis, atriz que participou de 'Marvelous Mrs. Maisel', morre ao ser atropelada aos 60 anos por Divulgação
Atriz Wenne Alton Davis por Reprodução/Redes Sociais
Atriz Wenne Alton Davis por Reprodução/Redes Sociais
Atriz Wenne Alton Davis por Reprodução/Redes Sociais
Atriz Wenne Alton Davis por Reprodução/Redes Sociais
Wenne Alton Davis, atriz que participou de 'Marvelous Mrs. Maisel', morre ao ser atropelada aos 60 anos por Divulgação

Seu último trabalho na TV foi justamente em The Marvelous Mrs. Maisel, onde interpretou uma policial, papel que, curiosamente, fazia paralelo com sua vida fora das telas.

Além da atuação, Wenne trabalhava como oficial da U.S. Customs and Border Protection (CBP), a agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Segundo vizinhos ouvidos pelo jornal, ela planejava se aposentar em breve.

A família ainda não divulgou informações sobre funeral ou cerimônia de despedida.

Tags:

Eua Acidente Atropelamento Atriz Estados Unidos Nova York

