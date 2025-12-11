Wenne Alton Davis, de 'The Marvelous Mrs. Maisel', morre após acidente nos EUA

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 12:12
A atriz Wenne Alton Davis, conhecida por sua participação na 5ª temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, morreu após ser atropelada em Nova York na noite de segunda-feira (08). Aos 60 anos, Davis, cujo nome de nascimento era Wendy Davis, foi atingida enquanto atravessava a Broadway, na altura da West 53rd Street, em Midtown Manhattan.
Segundo informações divulgadas pelo New York Post, o acidente aconteceu pouco antes das 21h, quando um veículo que fazia uma conversão à esquerda, descrito por testemunhas como um táxi ou um Cadillac XT6 preto, acertou a artista. Ela sofreu traumatismos graves na cabeça e no corpo e chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com amigos e vizinhos, Wenne estava voltando para casa, no Queens, depois de jantar com conhecidos. O motorista permaneceu no local e, até o momento, não enfrenta acusações.
Embora não fosse uma celebridade amplamente conhecida, Wenne Alton Davis mantinha uma carreira sólida como atriz de papéis de apoio. Além de Mrs. Maisel, ela atuou em produções como Rescue Me (2009), Shame (2011), The Normal Heart (2014), American Odyssey (2015), Blindspot (2019), New Amsterdam (2019) e Girls5eva (2022).
Seu último trabalho na TV foi justamente em The Marvelous Mrs. Maisel, onde interpretou uma policial, papel que, curiosamente, fazia paralelo com sua vida fora das telas.
Além da atuação, Wenne trabalhava como oficial da U.S. Customs and Border Protection (CBP), a agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Segundo vizinhos ouvidos pelo jornal, ela planejava se aposentar em breve.
A família ainda não divulgou informações sobre funeral ou cerimônia de despedida.