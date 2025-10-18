Acesse sua conta
Surpresas à vista: o sábado (18 de outubro) promete reviravoltas e revelações para alguns signos

O dia de hoje chega pedindo leveza, introspecção e escuta interior

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 03:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A energia deste sábado, dia 18 de outubro, pede leveza e confiança. Cada signo será chamado a olhar para dentro, ajustar o ritmo e ouvir o que o instinto já sabe. O dia pode trazer notícias inesperadas, reencontros e percepções que mudam o rumo de forma sutil, mas significativa. Nada forçado: apenas o fluxo natural das coisas se revelando. Veja a previsão do "Times of India".

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Áries: A energia pode parecer mais lenta do que você gostaria, mas isso não é sinal de estagnação. O sábado pede paciência — há poder no silêncio e no descanso. Deixe que as coisas se reconstruam no tempo certo. Seu ritmo, mesmo mais calmo, ainda é progresso.

Dica cósmica: respeite seu momento de pausa.

Touro: Antes de rejeitar algo, olhe com mais atenção. Aquilo que você tende a evitar pode esconder a virada que tanto espera. Seja um sentimento, uma conversa ou uma oportunidade, encare com calma. O desconforto pode ser o início da transformação.

Dica cósmica: abrace o que parece difícil.

Gêmeos: O sábado pode trazer clareza sobre alguém ou alguma situação. Observe com quem sua energia flui e com quem pesa. É natural se afastar do que não soma mais. Cercar-se de quem vibra junto é uma forma de se proteger e crescer.

Dica cósmica: perceba quem te faz bem sem esforço.

Câncer: Uma simples mudança de tom pode transformar o dia. Use palavras suaves e respostas calmas. Às vezes, o que o outro precisa é ser ouvido, não corrigido. A leveza que você espalha hoje volta para você.

Dica cósmica: mude o tom, não a verdade.

Leão: Antes de cuidar de todos, olhe para si. Você carrega força e generosidade, mas também precisa de pausa e acolhimento. Permita-se receber o que sempre oferece. Isso não é egoísmo, é equilíbrio.

Dica cósmica: cuide do seu coração primeiro.

Descubra o seu signo no Horóscopo Chinês

Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik
Diferente do zodíaco ocidental, o Horóscopo Chinês é regido por ciclos de 12 anos por Reprodução/Internet
Rato – Inteligente, habilidoso e adaptável. Tem facilidade em resolver problemas e atrai pessoas com seu carisma. Atenção: pode se cobrar demais e criticar excessivamente os outros. por Freepik
Búfalo – Calmo, confiável e dedicado. É um trabalhador incansável que busca estabilidade e segurança. Atenção: a cautela exagerada pode fazê-lo perder oportunidades. por Lidiane França/ICMBio
Tigre – Dinâmico, corajoso e cheio de energia. Inspira os outros com sua determinação. Atenção: a impulsividade pode levar a conflitos. por John Thys/AFP
Coelho – Diplomático, elegante e afortunado. Tem facilidade em criar harmonia e boas relações. Atenção: excesso de autoconfiança pode atrapalhar a escuta de outros pontos de vista. por Imagem: Giedriius | Shutterstock
Dragão – Carismático, ambicioso e cheio de vitalidade. É um líder nato, com presença marcante. Atenção: pode ser exigente demais e rude sem perceber. por Reprodução/Pexels
Serpente – Misteriosa, intuitiva e sábia. É um pensador profundo e filosófico. Atenção: cuidado com a desconfiança e a exigência em excesso. por Imagem gerada por IA
Cavalo – Aventureiro, livre e cheio de energia. Gosta de novas experiências e desafios. Atenção: tende a ser impaciente e egocêntrico. por MLADEN ANTONOV / AFP
Cabra – Emocional, criativa e sensível. Tem grande compaixão e busca harmonia. Atenção: pode ser dominada por emoções e ter dificuldade em se posicionar. por Imagem: KaanSezer | Shutterstock
Macaco – Inventivo, curioso e versátil. Resolve problemas com criatividade e adora inovar. Atenção: pode ser indeciso e pouco claro ao comunicar suas ideias. por Kirill Kudryavtsev/AFP
Galo – Confiante, detalhista e perfeccionista. Busca excelência em tudo o que faz. Atenção: precisa evitar agressividade e críticas excessivas. por Reprodução
Cão – Leal, honesto e protetor. Tem grande senso de justiça e compromisso. Atenção: pode se tornar desconfiado demais e fechado para novas relações. por Reprodução | Internet
Javali (Porco) – Generoso, dedicado e sincero. Trabalha duro e busca o bem-estar coletivo. Atenção: a ingenuidade pode atrapalhar a percepção da realidade. por TOBIAS SCHWARZ/AFP
1 de 14
Horóscopo Chinês: entenda como funciona a Astrologia Oriental por Reprodução/Freepik

Virgem: Nem tudo precisa de resposta imediata. Observe mais, reaja menos. O aprendizado está no silêncio atento. Quando você deixa o instante se revelar por completo, entende mais e julga menos.

Dica cósmica: veja mais, fale menos.

Libra: Soltar o controle pode ser libertador. Você não precisa resolver tudo o tempo todo. O sábado pede confiança e fluidez. Sua presença já é suficiente para harmonizar o que precisa.

Dica cósmica: permita que as coisas fluam sem forçar.

Escorpião: Um sinal discreto pode tocar fundo e mudar algo dentro de você. Pode ser uma lembrança, um gesto ou até uma coincidência. Preste atenção: o universo fala nas entrelinhas.

Dica cósmica: escute o que o silêncio revela.

A criança de cada signo

A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
A criança de cada signo por Reprodução
1 de 13
A criança de cada signo por Reprodução

Sagitário: Não se cobre tanto por resultados rápidos. A pressa não combina com o propósito. Caminhar com intenção vale mais do que correr sem direção. O sábado pede foco no “por quê”, não no “quando”.

Dica cósmica: desacelere e confira sua rota.

Capricórnio: Confie no que sente, mesmo sem provas. Nem tudo precisa ser confirmado por fatos para ser verdadeiro. A sabedoria que você busca já está dentro - falta apenas acreditar nela.

Dica cósmica: siga a voz interior que te guia.

Aquário: O modo como você começa o dia define o resto. Tire uns minutos para respirar, escolher o foco e alinhar pensamentos. Um pequeno ritual de presença muda tudo.

Dica cósmica: inicie o dia com intenção, não com pressa.

Peixes: Algo que parecia perdido pode ressurgir de outro jeito. O que vai embora abre espaço para algo melhor - talvez até mais bonito do que o esperado. Receba o novo sem comparações.

Dica cósmica: esteja aberto ao que retorna transformado.

