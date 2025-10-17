'Ressurreição' de Odete Roitman intriga telespectadores: 'Como assim?'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 23:47
Odete Roitman não morreu de verdade. O capítulo final da novela das 9 exibido na noite desta sexta-feira (17) mostrou que a empresária conseguiu sobreviver ao tiro dado por Marco Aurélio que a atingiu. Após receber o tiro, ela aparece se levantando rapidamente em um local escuro, com o peito cheio de sangue. Depois, Odete surge sendo operada em uma espécie de galpão. Por fim, a milionária está sorridente, vivíssima e acompanhada por Freitas para embarcar em um avião.
Odete Roitman
Essa reviravolta, porém, deixou os telespectadores confusos, que foram as redes sociais questionar como ela ficou tanto tempo sangrando aguardando ajuda. Também não ficou claro se mais gente sabia que ela estava viva, como o delegado e a equipe que fez a perícia no local e retirou o corpo. Ela usou algum remédio para ficar desacordada todo esse tempo? Também não ficou claro.
As repercussões, então, foram as mais diversas, com inúmeras críticas à autora Manuela Dias.
