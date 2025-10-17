Acesse sua conta
'Ressurreição' de Odete Roitman intriga telespectadores: 'Como assim?'

Socialite não morreu e teve a ajuda de Freitas para fugir e fingir enterro

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 23:47

Odete Roitman se levantou horas depois de levar o tiro
Odete Roitman se levantou horas depois de levar o tiro Crédito: Reprodução

Odete Roitman não morreu de verdade. O capítulo final da novela das 9 exibido na noite desta sexta-feira (17) mostrou que a empresária conseguiu sobreviver ao tiro dado por Marco Aurélio que a atingiu. Após receber o tiro, ela aparece se levantando rapidamente em um local escuro, com o peito cheio de sangue. Depois, Odete surge sendo operada em uma espécie de galpão. Por fim, a milionária está sorridente, vivíssima e acompanhada por Freitas para embarcar em um avião.

Imagem - Veja a cena do tiro em Odete Roitman de 'Vale Tudo', agora completa

Veja a cena do tiro em Odete Roitman de 'Vale Tudo', agora completa

Imagem - Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Imagem - Mistério revelado: Marco Aurélio atirou em Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Mistério revelado: Marco Aurélio atirou em Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Essa reviravolta, porém, deixou os telespectadores confusos, que foram as redes sociais questionar como ela ficou tanto tempo sangrando aguardando ajuda. Também não ficou claro se mais gente sabia que ela estava viva, como o delegado e a equipe que fez a perícia no local e retirou o corpo. Ela usou algum remédio para ficar desacordada todo esse tempo? Também não ficou claro. 

As repercussões, então, foram as mais diversas, com inúmeras críticas à autora Manuela Dias.

Confira: 

Vale Tudo

