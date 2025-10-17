VALE TUDO

'Ressurreição' de Odete Roitman intriga telespectadores: 'Como assim?'

Socialite não morreu e teve a ajuda de Freitas para fugir e fingir enterro

Elis Freire

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 23:47

Odete Roitman se levantou horas depois de levar o tiro Crédito: Reprodução

Odete Roitman não morreu de verdade. O capítulo final da novela das 9 exibido na noite desta sexta-feira (17) mostrou que a empresária conseguiu sobreviver ao tiro dado por Marco Aurélio que a atingiu. Após receber o tiro, ela aparece se levantando rapidamente em um local escuro, com o peito cheio de sangue. Depois, Odete surge sendo operada em uma espécie de galpão. Por fim, a milionária está sorridente, vivíssima e acompanhada por Freitas para embarcar em um avião.

Odete Roitman 1 de 6

Essa reviravolta, porém, deixou os telespectadores confusos, que foram as redes sociais questionar como ela ficou tanto tempo sangrando aguardando ajuda. Também não ficou claro se mais gente sabia que ela estava viva, como o delegado e a equipe que fez a perícia no local e retirou o corpo. Ela usou algum remédio para ficar desacordada todo esse tempo? Também não ficou claro.

Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo' https://t.co/hVZDYYGemQ



Marco Aurélio atirou na milionária, mas ela sobreviveu pic.twitter.com/PJNUYhaGyq — Jornal Correio (@correio24horas) October 18, 2025

As repercussões, então, foram as mais diversas, com inúmeras críticas à autora Manuela Dias.

Confira:

Nenhuma explicação de pq a polícia declarou ela morta e BOTOU NUM SACO COM ZÍPER que ela abriu com a força da mente. Um casabre cirurgico sem sentido algum. Que piada. #Valetudo pic.twitter.com/hsURrX82je — Mola (@MolaMolera) October 18, 2025

por que a manuela dias fez isso?

são tantos furos, tantas perguntas, tantas coisas ficaram em aberto. vou enlouquecer.



prometo que nunca mais assisto NADA escrito por essa desgraça. pic.twitter.com/tyhFIpfCAD — leticia (@ltcxrbs) October 18, 2025

Qual a explicação pra Odete ter ressuscitado na ambulância? Eu não entendi kkkkk #ValeTudo — Central Reality (@centralreality) October 18, 2025

Esse último capítulo prometeu nada e entregou o que prometeu #ValeTudo pic.twitter.com/T5islAQQE0 — mihᶜʳᶠ (@tiimehealsall) October 18, 2025