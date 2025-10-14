Acesse sua conta
5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana de outubro

Veja opções que prometem agradar tanto quem busca leveza quanto quem prefere narrativas mais densas

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 19:43

Os lançamentos da semana apresentam uma combinação de emoção, aventura e reflexão em produções nacionais e internacionais (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
Os lançamentos da semana apresentam uma combinação de emoção, aventura e reflexão em produções nacionais e internacionais (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

Os filmes que estreiam no cinema nesta semana misturam sensibilidade, humor e boas surpresas. São produções que exploram diferentes realidades e prometem agradar tanto quem busca leveza quanto quem prefere narrativas mais densas.

Se você é do time que adora acompanhar o que há de novo nas telonas, veja os 5 filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. A Palavra (16/10)

“A Palavra” retrata o embate entre fé e razão por meio da história de uma jornalista que tenta desvendar os supostos milagres de um pregador no Nordeste (Imagem: Reprodução digital | Star Filmes)
"A Palavra" retrata o embate entre fé e razão por meio da história de uma jornalista que tenta desvendar os supostos milagres de um pregador no Nordeste (Imagem: Reprodução digital | Star Filmes)

Dirigido e roteirizado por Guilherme de Almeida Prado, o drama acompanha uma jornalista determinada a investigar Elias, homem conhecido por realizar supostos milagres no Nordeste brasileiro. Ao tentar revelar seus segredos, ela se depara com questões que desafiam suas próprias convicções e crenças.

No percurso entre o ceticismo e a fé, a narrativa mostra como a busca pela verdade pode transformar quem a persegue. A produção brasileira propõe um olhar simbólico sobre espiritualidade, ética e o poder das histórias que moldam nossa visão de mundo.

2. Entre Penas e Bicadas (16/10)

“Entre Penas e Bicadas” acompanha a aventura de uma jovem águia criada por galinhas em busca de sua verdadeira origem (Imagem: Reprodução digital | A2 Filmes)
"Entre Penas e Bicadas" acompanha a aventura de uma jovem águia criada por galinhas em busca de sua verdadeira origem (Imagem: Reprodução digital | A2 Filmes)

A animação dirigida por Dong Long e Nigel W. Tierney apresenta Goldbeak, uma jovem águia criada por uma família de galinhas após perder os pais. Em meio a sentimentos de inadequação, ele parte em uma jornada para descobrir suas origens e compreender seu verdadeiro lugar no mundo.

Entre lições sobre coragem e pertencimento, a trama destaca o valor das diferenças e a força dos vínculos que ultrapassam a biologia. Uma aventura leve e emocionante que reforça a importância da empatia e da aceitação.

3. Eu e Meu Avô Nihonjin (16/10)

“Eu e Meu Avô Nihonjin” narra a relação entre um menino curioso e seu avô reservado em uma busca por identidade e memória familiar (Imagem: Reprodução digital | H2O Films)
"Eu e Meu Avô Nihonjin" narra a relação entre um menino curioso e seu avô reservado em uma busca por identidade e memória familiar (Imagem: Reprodução digital | H2O Films)

Com direção de Célia Catunda e roteiro de Rita Catunda, a animação brasileira“Eu e Meu Avô Nihonjin”apresenta a delicada jornada de Noboru, um garoto de dez anos curioso sobre as origens de sua família. Ao tentar compreender sua descendência japonesa, ele busca respostas em conversas com o avô — um homem silencioso, que evita revisitar o passado.

O encontro entre gerações revela memórias, afetos e conflitos culturais que atravessam o tempo. Em traços feitos à mão e inspirados na estética dos animes , a obra mistura emoção e sensibilidade ao abordar temas como identidade, pertencimento e o elo entre raízes e futuro.

4. O Bom Bandido (16/10)

No filme “O Bom Bandido”, Channing Tatum vive um fugitivo que busca redenção em meio a dilemas entre amor e passado criminal (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)
No filme "O Bom Bandido", Channing Tatum vive um fugitivo que busca redenção em meio a dilemas entre amor e passado criminal (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

Inspirado em uma história real, o longa de Derek Cianfrance acompanha Jeffrey Manchester, ex-soldado que recorre a pequenos furtos para sustentar a família e acaba preso após um assalto frustrado. Ao escapar, tenta reconstruir a vida enquanto se esconde em uma loja de brinquedos e se envolve com Leigh, uma funcionária local.

A partir desse relacionamento, o filme explora dilemas entre amor, culpa e desejo de recomeço e questiona até que ponto a redenção é possível quando o passado insiste em reaparecer.

5. O Último Rodeio (16/10)

“O Último Rodeio” acompanha um ex-campeão que volta às arenas para custear o tratamento do neto e enfrentar seus próprios fantasmas (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)
"O Último Rodeio" acompanha um ex-campeão que volta às arenas para custear o tratamento do neto e enfrentar seus próprios fantasmas (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Dirigido por Jon Avnet e estrelado por Neal McDonough,“O Último Rodeio”acompanha Joe Wainwright, um ex-campeão que decide voltar às competições para conseguir o dinheiro necessário ao tratamento do neto, que enfrenta um grave problema de saúde. A jornada o coloca novamente diante dos perigos da arena e de um passado cheio de arrependimentos.

Ao longo do caminho, Joe precisa lidar com as limitações da idade, reencontrar antigos colegas e tentar se reconciliar com a filha, de quem se afastou há anos. O filme combina emoção e drama familiar em uma narrativa sobre amor , superação e a força de lutar por quem se ama.

