5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana de outubro

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 19:43
Os filmes que estreiam no cinema nesta semana misturam sensibilidade, humor e boas surpresas. São produções que exploram diferentes realidades e prometem agradar tanto quem busca leveza quanto quem prefere narrativas mais densas.
Se você é do time que adora acompanhar o que há de novo nas telonas, veja os 5 filmes que chegam ao cinema nesta semana!
Dirigido e roteirizado por Guilherme de Almeida Prado, o drama acompanha uma jornalista determinada a investigar Elias, homem conhecido por realizar supostos milagres no Nordeste brasileiro. Ao tentar revelar seus segredos, ela se depara com questões que desafiam suas próprias convicções e crenças.
No percurso entre o ceticismo e a fé, a narrativa mostra como a busca pela verdade pode transformar quem a persegue. A produção brasileira propõe um olhar simbólico sobre espiritualidade, ética e o poder das histórias que moldam nossa visão de mundo.
A animação dirigida por Dong Long e Nigel W. Tierney apresenta Goldbeak, uma jovem águia criada por uma família de galinhas após perder os pais. Em meio a sentimentos de inadequação, ele parte em uma jornada para descobrir suas origens e compreender seu verdadeiro lugar no mundo.
Entre lições sobre coragem e pertencimento, a trama destaca o valor das diferenças e a força dos vínculos que ultrapassam a biologia. Uma aventura leve e emocionante que reforça a importância da empatia e da aceitação.
Com direção de Célia Catunda e roteiro de Rita Catunda, a animação brasileira“Eu e Meu Avô Nihonjin”apresenta a delicada jornada de Noboru, um garoto de dez anos curioso sobre as origens de sua família. Ao tentar compreender sua descendência japonesa, ele busca respostas em conversas com o avô — um homem silencioso, que evita revisitar o passado.
O encontro entre gerações revela memórias, afetos e conflitos culturais que atravessam o tempo. Em traços feitos à mão e inspirados na estética dos animes , a obra mistura emoção e sensibilidade ao abordar temas como identidade, pertencimento e o elo entre raízes e futuro.
Inspirado em uma história real, o longa de Derek Cianfrance acompanha Jeffrey Manchester, ex-soldado que recorre a pequenos furtos para sustentar a família e acaba preso após um assalto frustrado. Ao escapar, tenta reconstruir a vida enquanto se esconde em uma loja de brinquedos e se envolve com Leigh, uma funcionária local.
A partir desse relacionamento, o filme explora dilemas entre amor, culpa e desejo de recomeço e questiona até que ponto a redenção é possível quando o passado insiste em reaparecer.
Dirigido por Jon Avnet e estrelado por Neal McDonough,“O Último Rodeio”acompanha Joe Wainwright, um ex-campeão que decide voltar às competições para conseguir o dinheiro necessário ao tratamento do neto, que enfrenta um grave problema de saúde. A jornada o coloca novamente diante dos perigos da arena e de um passado cheio de arrependimentos.
Ao longo do caminho, Joe precisa lidar com as limitações da idade, reencontrar antigos colegas e tentar se reconciliar com a filha, de quem se afastou há anos. O filme combina emoção e drama familiar em uma narrativa sobre amor , superação e a força de lutar por quem se ama.