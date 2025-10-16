Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dinheiro inesperado a caminho? 4 signos estão entre os sortudos; confira

Saiba quais signos serão beneficiados com apoio financeiro surpresa e como aproveitar esse momento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15:52

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Shutterstock/Reprodução

O céu promete boas surpresas! Com Júpiter enviando vibrações positivas a Vênus, planeta do amor e do dinheiro, uma onda de prosperidade começa a se espalhar e pode trazer ganhos inesperados, especialmente para alguns signos do zodíaco. Seja uma proposta de trabalho, um presente, uma dívida antiga sendo quitada ou até uma ajuda vinda de alguém especial, o universo está abrindo caminhos para quem sabe reconhecer as oportunidades.

  • Confira os signos que podem receber um apoio financeiro inesperado:

  • Touro
    Os ventos da abundância estão soprando a seu favor, taurino! Nos próximos dias, você pode ser surpreendido por um aumento de ganhos, uma nova proposta profissional ou até um presente vindo de alguém influente. A estabilidade que você tanto busca começa a se firmar.

Leia mais

Imagem - Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado

Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado

Imagem - Band responde William Bonner após comentário irônico: 'O público já respondeu por nós'

Band responde William Bonner após comentário irônico: 'O público já respondeu por nós'

Imagem - 4 signos que vão precisar repensar suas metas profissionais em outubro

4 signos que vão precisar repensar suas metas profissionais em outubro

Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais

Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock
1 de 10
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock

  • Câncer
    O carinho das pessoas próximas pode se transformar em algo muito concreto. Um familiar, amigo ou parceiro pode oferecer ajuda financeira, conselhos valiosos ou até um investimento em algum projeto seu. Aceite com gratidão, o universo está retribuindo sua generosidade.

  • Escorpião
    Prepare-se para boas novas! Um dinheiro que estava travado pode finalmente ser liberado, ou alguém pode reconhecer o seu esforço e recompensar de forma inesperada. Aproveite esse impulso para planejar novos passos e fortalecer sua independência financeira.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

  • Capricórnio
    A colheita chegou, capricorniano! Projetos antigos, trabalhos esquecidos ou esforços do passado podem render frutos agora. Além disso, há chances de receber apoio financeiro de alguém que acredita no seu talento e quer ver você prosperar.

  • Dica dos Astros:
    Mesmo que seu signo não esteja na lista, mantenha-se aberto às boas energias. A fase é favorável para quem se conecta com a vibração da prosperidade e acredita que o universo recompensa quem planta com fé e dedicação.

Leia mais

Imagem - Entenda como o ambiente pode favorecer a obesidade nos animais

Entenda como o ambiente pode favorecer a obesidade nos animais

Imagem - Dia dos Professores: 5 filmes inspiradores para celebrar a data

Dia dos Professores: 5 filmes inspiradores para celebrar a data

Imagem - Veja os tratamentos que funcionam para reduzir os poros

Veja os tratamentos que funcionam para reduzir os poros

LEIA MAIS SOBRE O CASO

3 signos que terão ganhos inesperados e chance de promoção no trabalho nesta quinta (16)

Paixão avassaladora: 2 signos vão viver momentos intensos de amor nos próximos dias

A sorte finalmente chega para 3 signos do zodíaco nesta quinta-feira (16 de outubro)

4 signos recebem uma mensagem poderosa do universo hoje (16 de outubro)

As cores e números que trazem sorte para cada signo nesta quinta-feira (16 de outubro)

Tags:

Astrologia

Mais recentes

Imagem - Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, nesta quinta-feira (16)

Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, nesta quinta-feira (16)
Imagem - Dia do Pão: conheça a receita original do pãozinho delícia baiano, criado por Elíbia Portela

Dia do Pão: conheça a receita original do pãozinho delícia baiano, criado por Elíbia Portela
Imagem - Filha de Virginia Fonseca surge com uniforme do Real Madrid e número de Vini Jr.; veja

Filha de Virginia Fonseca surge com uniforme do Real Madrid e número de Vini Jr.; veja

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas