Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15:52
O céu promete boas surpresas! Com Júpiter enviando vibrações positivas a Vênus, planeta do amor e do dinheiro, uma onda de prosperidade começa a se espalhar e pode trazer ganhos inesperados, especialmente para alguns signos do zodíaco. Seja uma proposta de trabalho, um presente, uma dívida antiga sendo quitada ou até uma ajuda vinda de alguém especial, o universo está abrindo caminhos para quem sabe reconhecer as oportunidades.
Os signos no trabalho