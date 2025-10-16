CRIME

Tensão fora do estádio: torcidas organizadas causam brigas nas ruas de Salvador

Ameaças na Avenida Paralela provocaram tensão nesta quinta-feira (16)

Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:24

Brigas de torcidas organizadas têm sido registradas em Salvador Crédito: Reprodução

Mesmo com a manutenção da torcida única nos clássicos entre Bahia e Vitória, uma medida recomendada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) para garantir a segurança nos estádios, episódios de violência entre torcidas organizadas continuam sendo registrados em Salvador.

A rivalidade entre a Bamor e Os Imbatíveis tem extrapolado os limites do futebol e se manifestado em confrontos pelas ruas da capital, especialmente em dias de jogos ou em datas próximas a partidas das duas equipes. A Polícia Militar afirma atuar com reforço de efetivo e monitoramento preventivo, mas os episódios seguem ocorrendo com frequência preocupante.

Nos últimos anos, integrantes dessas torcidas se envolveram em agressões, emboscadas e confusões em diferentes bairros da cidade, mesmo longe dos estádios e fora dos horários de jogos.

As brigas, muitas vezes registradas em vídeos ou flagradas por câmeras de segurança, têm resultado em feridos, prisões e apreensões de armas brancas. Abaixo, veja uma lista dos casos recentes de confrontos entre membros das torcidas organizadas registrada em Salvador nos últimos dois anos.

CONFRONTOS

Próximo à Arena Fonte Nova, Nazaré

São Marcos

Nazaré

Periperi, Suburbana