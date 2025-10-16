Acesse sua conta
Tensão fora do estádio: torcidas organizadas causam brigas nas ruas de Salvador

Ameaças na Avenida Paralela provocaram tensão nesta quinta-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 13:24

Brigas de torcidas organizadas têm sido registradas em Salvador
Brigas de torcidas organizadas têm sido registradas em Salvador Crédito: Reprodução

Mesmo com a manutenção da torcida única nos clássicos entre Bahia e Vitória, uma medida recomendada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) para garantir a segurança nos estádios, episódios de violência entre torcidas organizadas continuam sendo registrados em Salvador.

A rivalidade entre a Bamor e Os Imbatíveis tem extrapolado os limites do futebol e se manifestado em confrontos pelas ruas da capital, especialmente em dias de jogos ou em datas próximas a partidas das duas equipes. A Polícia Militar afirma atuar com reforço de efetivo e monitoramento preventivo, mas os episódios seguem ocorrendo com frequência preocupante.

Nos últimos anos, integrantes dessas torcidas se envolveram em agressões, emboscadas e confusões em diferentes bairros da cidade, mesmo longe dos estádios e fora dos horários de jogos.

As brigas, muitas vezes registradas em vídeos ou flagradas por câmeras de segurança, têm resultado em feridos, prisões e apreensões de armas brancas. Abaixo, veja uma lista dos casos recentes de confrontos entre membros das torcidas organizadas registrada em Salvador nos últimos dois anos.

CONFRONTOS

31 de janeiro de 2024

Próximo à Arena Fonte Nova, Nazaré

Um torcedor do Bahia foi atacado por quatro homens em um veículo. Os suspeitos desceram e agrediram a vítima com taco improvisado de madeira, barra de ferro, facas estilo caçador e um soco-inglês.

21 de agosto de 2024

São Marcos

Diego Bispo, torcedor do Vitória, sofreu agressões gravíssimas por vários homens da tor­cida organizada do Bahia. Ele ficou com traumatismo craniano, chegou à UTI.

26 de agosto de 2024

Nazaré

Dois integrantes da organizada do Bahia foram detidos por agredir torcedor do Vitória antes de jogo entre Bahia e Botafogo. Foi encontrada uma arma branca do tipo soco-inglês, além de celulares e documento pessoal.

26 de janeiro de 2025

Periperi, Suburbana

Mais de 100 integrantes da torcida organizada Os Imbatíveis (Vitória), entre eles 15 menores, foram detidos após confusão e briga em Periperi, horas antes de jogo do time rubro-negro pelo Baianão. Uso de paus, pedras, spray, entre outros objetos.

23 de março de 2025

Rótula do Abacaxi, Salvador

Integrantes de organizada do Vitória se envolveram em confusão na manhã do dia de clássico contra o Bahia, jogando pedras em veículos.

