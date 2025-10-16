Acesse sua conta
Integrante de torcida organizada do Vitória é morto a facadas em Salvador

Crime foi registrado na região da Sete Portas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:15

Anderson foi morto na região da Avenida Sete Portas
Anderson foi morto na região da Sete Portas Crédito: Reprodução

Um integrante da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), identificado como Anderson Barbosa dos Santos, foi morto a facadas na tarde de quarta-feira (15), na Rua Cônego Pereira, na região da Sete Portas.

Populares encontraram a vítima caída e acionaram a Polícia Militar. De acordo com informações da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), ele chegou a ser socorrido.

Anderson foi levado por agentes da 58ª Companhia Independente (CIPM) para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na unidade, mesmo após ser atendido.

Nas redes sociais, um dos perfis ligado a TUI emitiu nota de pesar. “É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso Anderson ‘X1’. Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável”, escreveu em uma rede social.

A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) investiga as circunstâncias da morte de o caso e informou que ele também foi vítima de roubo. Não há, até o momento, evidências que liguem o falecimento de Anderson a briga de torcidas.

Ameaças

Uma mensagem ameaçadora chamou atenção em Salvador nesta quinta-feira (16), em dia de clássico Ba-Vi. Um boneco com trajes da Torcida Imbatíveis, organizada do Vitória, pendurado de cabeça para baixo em um papelão, foi encontrado na passarela de pedestres da faculdade Unijorge, na Avenida Paralela, com a frase “O terror vai começar”.

Outra ameaça também direcionada à torcida rubro-negra apareceu em uma faixa de tecido no Viaduto Dona Canô Veloso, na mesma avenida. Ao lado do boneco, duas inscrições: “Somos seu pesadelo” e a data “24/04/2014”.

Imagem - PM remove bonecos e faixas com ameaça e reforça segurança antes de Ba-Vi

PM remove bonecos e faixas com ameaça e reforça segurança antes de Ba-Vi

