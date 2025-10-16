Air France suspenderá temporariamente voos diretos entre Salvador e Paris

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12:47
A Air France vai interromper, entre 9 de março e 25 de abril de 2026, a operação dos voos diretos entre Salvador (SSA) e Paris (CDG). A informação foi confirmada pela companhia aérea ao Alô Alô Bahia, nesta quarta-feira (15).
Durante o período de suspensão, a capital baiana continuará conectada à rede internacional da empresa por meio de voos com conexão em Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza, em parceria com a GOL.
O serviço direto entre as duas cidades voltará a funcionar normalmente a partir de 27 de abril de 2026, com três frequências semanais, às terças, sextas e domingos.
A decisão chama atenção diante da alta taxa de ocupação registrada em 2025. Segundo dados da própria companhia, entre janeiro e agosto, 93% dos assentos no sentido Salvador–Paris foram preenchidos, enquanto os voos de retorno tiveram ocupação média de 78%.
Em nota, a Air France destacou que a suspensão faz parte do ajuste operacional para o período de baixa temporada e reafirmou o compromisso em manter Salvador entre os destinos regulares da companhia no Brasil.
O primeiro voo direto da Air France entre Paris e Salvador, vale lembrar, aconteceu em outubro do ano passado. O Airbus A350 chegou na capital baiana com aproximadamente 350 passageiros.