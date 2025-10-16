VIAGEM

Air France suspenderá temporariamente voos diretos entre Salvador e Paris

Serviço direto entre as duas cidades será retomado no futuro

Alô Alô Bahia

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12:47

Boeing 777-200 da Air France Crédito: Reprodução

A Air France vai interromper, entre 9 de março e 25 de abril de 2026, a operação dos voos diretos entre Salvador (SSA) e Paris (CDG). A informação foi confirmada pela companhia aérea ao Alô Alô Bahia, nesta quarta-feira (15).

Durante o período de suspensão, a capital baiana continuará conectada à rede internacional da empresa por meio de voos com conexão em Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza, em parceria com a GOL.

O serviço direto entre as duas cidades voltará a funcionar normalmente a partir de 27 de abril de 2026, com três frequências semanais, às terças, sextas e domingos.

A decisão chama atenção diante da alta taxa de ocupação registrada em 2025. Segundo dados da própria companhia, entre janeiro e agosto, 93% dos assentos no sentido Salvador–Paris foram preenchidos, enquanto os voos de retorno tiveram ocupação média de 78%.

Em nota, a Air France destacou que a suspensão faz parte do ajuste operacional para o período de baixa temporada e reafirmou o compromisso em manter Salvador entre os destinos regulares da companhia no Brasil.