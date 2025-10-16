Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

10 dicas essenciais para envelhecer com mais saúde

Veja hábitos para manter a autonomia e a qualidade de vida com o passar dos anos e o avanço da idade

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12:43

Hábitos simples ajudam a envelhecer com mais saúde (Imagem: Harbucks | Shutterstock)
Hábitos simples ajudam a envelhecer com mais saúde Crédito: Imagem: Harbucks | Shutterstock

A expectativa de vida tem aumentado. O avanço da ciência tem sido um aliado na busca por viver mais e melhor, mas não é uma trajetória simples: depende de vários fatores, e a nutrição é um dos pilares para envelhecer com mais saúde. O Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro, ressalta a importância de uma dieta equilibrada para um envelhecimento saudável e a conquista da sonhada longevidade.

Projeções da Divisão de População da ONU (Organização das Nações Unidas) mostram que, globalmente, a população com 60 anos ou mais era de 195 milhões em 1950. Passou para cerca de 600 milhões em 2000, atingiu 1 bilhão em 2018 e, nesse ritmo, projeta-se a marca de 2 bilhões em 2048 e 3 bilhões em 2100.

O envelhecimento saudável começa muito antes da velhice e influencia diretamente o metabolismo, o funcionamento cerebral, o sistema imunológico e a prevenção de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade.

“Quando assumimos nossas escolhas no prato, não vale culpar as prateleiras repletas e atraentes dos supermercados, o  fast-food , as bebidas açucaradas, os  snacks . As tentações não são proibidas, mas devem ser coibidas quando colocamos em primeiro lugar nossa saúde e bem-estar”, observa o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da The Obesity Society – TOS (EUA), presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e palestrante do CBN 2025.

Conforme o médico, não basta viver por mais tempo, é preciso viver bem durante mais tempo. “A ‘gana’ é ser um longevo, sim, mas atingir a chamada agerasia — um envelhecimento com saudabilidade, autonomia e qualidade de vida — para aproveitar esses anos extras, impensáveis há algumas décadas”, ressalta.

A seguir, confira as dicas do Prof. Dr. Durval Ribas Filho para envelhecer com saúde!

1. Descascar e desembalar menos

Sempre priorize alimentos  in natura  e minimamente processados, como frutas, verduras, legumes, grãos integrais e proteínas magras. “Não existem receitas milagrosas, mas há evidências científicas de que certos padrões alimentares estão associados à longevidade, como a dieta mediterrânea e a alimentação tradicional japonesa, ricas em alimentos naturais e pobres em ultraprocessados”, explica o médico.

2. Prefira gorduras “do bem”

As gorduras “do bem” estão presentes em alimentos como azeite de oliva, abacate, castanhas e peixes ricos em ômega 3.

3. Menos sal e açúcar

O exagero no consumo de sal e açúcar pode desencadear doenças sérias, como hipertensão e diabetes. Crie o hábito, à mesa, de reduzir ou até excluir a adição desses ingredientes na comida pronta, em sucos e no café.

4. Mais proteínas e fibras

As proteínas são fundamentais para a manutenção da massa muscular. As fibras regulam o intestino e promovem saciedade. Peixes, ovos, leguminosas e grãos integrais são excelentes fontes desses nutrientes.

A hidratação é fundamental para o funcionamento cerebral e renal dos idosos (Imagem: YAKOBCHUK VIACHESLAV | Shutterstock)
A hidratação é fundamental para o funcionamento cerebral e renal dos idosos Crédito: Imagem: YAKOBCHUK VIACHESLAV | Shutterstock

5. Beba água

A água é imprescindível para o bom funcionamento dos órgãos e das funções vitais. A desidratação, em idosos, pode impactar o funcionamento cerebral e renal. Tenha como meta ingerir pelo menos 2 litros de água por dia para assegurar uma digestão eficiente, melhorar a circulação sanguínea e eliminar toxinas.

6. Sem excessos

Comer com moderação contribui para controlar o metabolismo , reduzir o estresse oxidativo e a obesidade, além de diminuir os riscos de doenças cardiovasculares. Vale a regra do prato colorido, com vários grupos de nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes.

7. Atenção à saúde intestinal

O eixo cérebro-intestino tem sido cada vez mais pesquisado, por ser um elo de suma importância para a imunidade e o bem-estar.

8. Durma mais e bem

O sono adequado ajuda a reduzir o estresse e outros fatores que influenciam diretamente o envelhecimento celular.

9. Movimente-se

A regularidade na atividade física auxilia na preservação da massa muscular e da capacidade funcional do organismo.

10. Mente e vida ativa

O cérebro agradece quando não se vive isolado, pois precisa de estímulos contínuos para envelhecer bem.

Por Edna Vairoletti

Mais recentes

Imagem - Academia com dívida de R$ 1 milhão na Pituba atrasa salários de funcionários

Academia com dívida de R$ 1 milhão na Pituba atrasa salários de funcionários
Imagem - Deixa essa zorra quieta! Nasa abre material trazido da Lua que estava lacrado há 50 anos

Deixa essa zorra quieta! Nasa abre material trazido da Lua que estava lacrado há 50 anos
Imagem - Bala perdida atinge caminhão da Limpurb durante coleta em Salvador: 'Livramento'

Bala perdida atinge caminhão da Limpurb durante coleta em Salvador: 'Livramento'

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas