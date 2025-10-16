CRIME

Magnata dos postos: quem é o empresário preso em operação contra adulteração de combustíveis na Bahia

Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro, foi preso nesta quinta-feira (16)

Wendel de Novais

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14:00

Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro, foi preso nesta quinta-feira (16) Crédito: Reprodução

O empresário Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro, é um dos sete presos pelo esquema bilionário de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro que virou alvo da Operação Primus na manhã desta quinta-feira (16).

Jau é empresário conhecido do ramo de combustíveis e chegou a ser candidato para a Prefeitura de Iaçu nas eleições de 2020. Ele é apontado como um dos maiores revendedores da Shell no continente e é proprietário de uma rede de postos no estado.

Além dele, outros cinco mandados de prisão foram cumpridos — três na Bahia, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. A Justiça também determinou o bloqueio de bens avaliados em R$ 6,5 bilhões.

De acordo com as investigações, o valor bloqueado corresponde ao montante movimentado pelo grupo por meio de operações financeiras suspeitas e negócios ligados ao setor de combustíveis.

Os mandados da Bahia foram cumpridos em Lençóis, Conceição de Feira e Feira de Santana, além de prisões realizadas fora da Bahia. Durante as diligências, a polícia apreendeu três pistolas, uma submetralhadora, carregadores, munições e cerca de 10 veículos de luxo, além de equipamentos usados para adulterar combustíveis.

A investigação identificou cerca de 200 postos de combustíveis ligados à organização, que teria estruturado e expandido uma rede empresarial voltada à adulteração e comercialização irregular de combustíveis na Bahia.

De acordo com as apurações, os investigados utilizavam o setor como instrumento para ocultação patrimonial e mantinham ligações com uma organização criminosa originária de São Paulo.

A operação é conduzida pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), com apoio de diversos departamentos especializados.