Magnata dos postos: quem é o empresário preso em operação contra adulteração de combustíveis na Bahia

Wendel de Novais
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14:00
O empresário Jailson Couto Ribeiro, conhecido como Jau Ribeiro, é um dos sete presos pelo esquema bilionário de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro que virou alvo da Operação Primus na manhã desta quinta-feira (16).
Jau é empresário conhecido do ramo de combustíveis e chegou a ser candidato para a Prefeitura de Iaçu nas eleições de 2020. Ele é apontado como um dos maiores revendedores da Shell no continente e é proprietário de uma rede de postos no estado.
Além dele, outros cinco mandados de prisão foram cumpridos — três na Bahia, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. A Justiça também determinou o bloqueio de bens avaliados em R$ 6,5 bilhões.
De acordo com as investigações, o valor bloqueado corresponde ao montante movimentado pelo grupo por meio de operações financeiras suspeitas e negócios ligados ao setor de combustíveis.
Os mandados da Bahia foram cumpridos em Lençóis, Conceição de Feira e Feira de Santana, além de prisões realizadas fora da Bahia. Durante as diligências, a polícia apreendeu três pistolas, uma submetralhadora, carregadores, munições e cerca de 10 veículos de luxo, além de equipamentos usados para adulterar combustíveis.
A investigação identificou cerca de 200 postos de combustíveis ligados à organização, que teria estruturado e expandido uma rede empresarial voltada à adulteração e comercialização irregular de combustíveis na Bahia.
De acordo com as apurações, os investigados utilizavam o setor como instrumento para ocultação patrimonial e mantinham ligações com uma organização criminosa originária de São Paulo.
Operação mira esquema bilionário de adulteração e lavagem de dinheiro
A operação é conduzida pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), com apoio de diversos departamentos especializados.
As ações se concentram nos municípios de Feira de Santana, Conceição do Jacuípe, Alagoinhas, Morro do Chapéu, Itaberaba e Iaçu, além dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, com o objetivo de desarticular uma liderança criminosa que atua no setor de combustíveis no estado.